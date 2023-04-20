【聚焦人幣】人幣中間價貶２５６點報６﹒８９８７，創逾１個月低

《經濟通通訊社２０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９８７，
較上個交易日跌２５６點子，創自３月１７日以來逾１個月新低，上個交易日報６﹒８７３１。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒８９８７ ＋２５６﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒５５３７ ＋１０１﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１２０６ －８４﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８７９０ ＋３１﹒９０
１英鎊╱人民幣 ８﹒５７３１ ＋３１７﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６２４９ －２０﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２５１８ －１８４﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒１６７４ ＋９１﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒６８３９ ＋１２９﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１２２０ －１０５﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４３７ －７﹒９０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒８５２６ －４７０﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒６３７９ －５４﹒００
１人民幣╱韓元 １９２﹒４８００ ＋７６﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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