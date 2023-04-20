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20/04/2023 09:24

【聚焦人幣】人幣中間價貶２５６點報６﹒８９８７，創逾１個月低

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９８７，
較上個交易日跌２５６點子，創自３月１７日以來逾１個月新低，上個交易日報６﹒８７３１。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒８９８７　＋２５６﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒５５３７　＋１０１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１２０６　　－８４﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８７９０　　＋３１﹒９０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒５７３１　＋３１７﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６２４９　　－２０﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２５１８　－１８４﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１６７４　　＋９１﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒６８３９　＋１２９﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１２２０　－１０５﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４３７　　　－７﹒９０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒８５２６　－４７０﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒６３７９　　－５４﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９２﹒４８００　　＋７６﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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