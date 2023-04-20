【聚焦人幣】人幣中間價貶２５６點報６﹒８９８７，創逾１個月低

《經濟通通訊社２０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９８７，

較上個交易日跌２５６點子，創自３月１７日以來逾１個月新低，上個交易日報６﹒８７３１。

貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒８９８７ ＋２５６﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒５５３７ ＋１０１﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１２０６ －８４﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８７９０ ＋３１﹒９０

１英鎊╱人民幣 ８﹒５７３１ ＋３１７﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６２４９ －２０﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２５１８ －１８４﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒１６７４ ＋９１﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒６８３９ ＋１２９﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１２２０ －１０５﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４３７ －７﹒９０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒８５２６ －４７０﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒６３７９ －５４﹒００

１人民幣╱韓元 １９２﹒４８００ ＋７６﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

