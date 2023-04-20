【大國博弈】美企向華為供貨遭罰款３億美元，外交部：具體不了解

《經濟通通訊社２０日專訊》硬碟生產商Ｓｅａｇａｔｅ向華為提供總值１１億美元
（８６﹒３億港元），被美國商務部以涉嫌違反出口管制為由，罰款３億美元（２３﹒４億港元
）。
中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，具體情況不了解，但強調中方堅決反對美方
泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓中國企業，將繼續堅定維護中國企業的正當合法權
益。（ｊｔ）
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