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20/04/2023 08:38

【大國博弈】英外相：將中國視作威脅或機會之間不是非黑即白

　　《經濟通通訊社２０日專訊》英國外相祁湛明接受英國傳媒訪問時表示，英國不應將中國拒
諸門外，強調將中國視作威脅或機會之間不是非黑即白，如果英國斷絕對華往來，原本對中國的
影響力就無從發揮，將嚴重損害英國國家利益；但他亦指願意與北京接觸，並不等於要在有嚴重
分歧的領域進行拉攏，不追究中方責任。
　
＊英外相：不同意台海問題屬中國內部事務＊
　
　　祁湛明強調，不同意台海問題屬於中國的內部事務，透過取得共識，而非武力，和平解決北
京連日圍台軍演的局勢，符合全球所有人的利益。祁湛明又指，英國上月獲准加入《跨太平洋夥
伴關係全面進步協定》（ＣＰＴＰＰ）後，可能會與其他成員國阻止中國加入，指沒有打算容許
所重視的高標準遭削弱。
　
＊德國外長：中國成為系統性競爭對手的部分愈來愈多＊
　
　　此外，德國外長貝爾伯克在國會總結上周訪華行程，形容此行部分行程令她感到震驚，但未
有具體提及是甚麼部分。她表示，北京在與德國的關係中，成為系統性競爭對手的部分愈來愈多
，指中國雖然是德國的最大貿易夥伴，但不等於有最重要的地位，強調政府不想重蹈覆轍，包括
重犯認為貿易可以改變專制政權的錯誤。貝爾伯克提到，中國有責任為世界和平付出努力，特別
要在俄烏戰事上運用對俄羅斯的影響力；她歡迎北京承諾不向俄方提供武器，包括軍民兩用物品
，將觀察中方實踐承諾的情況。（ｃｔ）

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