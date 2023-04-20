【大國博弈】華商辦公室被指是中國海外警察站，英國啟調查

《經濟通通訊社２０日專訊》據英媒《泰晤士報》報道，由華裔商人林瑞友在英國設立的外

賣平台Ａｌｌ Ｅａｔ，其辦公地址出現在中國福建省福州市公安局設立的海外警察和僑務服務

站名單上。報道指林瑞友不但是英國的福建同鄉聯誼總會會長，他亦參與了中國政府在英國的統

戰組織，並曾到中國出席政治性質會議與中共中央統戰部的相關活動。

英國官員對有關報道表示「嚴重關切」並作出調查，稱不會容忍中國騷擾英國公民的任何企

圖。

林瑞友否認指控，他稱Ａｌｌ Ｅａｔ辦公室可以幫助更新中國駕照，這並非秘密亦不涉及

任何警察業務，又強調他是自願參加的。中方一直堅稱所謂的警察站實際上是涉僑事務海外服務

站，協助居住在國外的中國公民處理行政業務，但西方國家質疑這些服務站在迫使他人返回中國

面對刑事指控方面發揮作用。

美國司法部此前起訴兩名福建華僑領袖，兩人被指協助中國政府經營海外警察站及威脅在美

的中國異議人士。中方斥美國將涉僑事務海外服務站和中國外交領事官員惡意關聯，對中國作出

無端指責，完全是政治操弄。（ｅｙ）（ｚｚ）



