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20/04/2023 15:08

【ＡＩ熱潮】李開復：ＡＩ２﹒０時代，生成式ＡＩ是最大創業機會

　　《經濟通通訊社２０日專訊》曾擔任微軟全球副總裁、Ｇｏｏｇｌｅ全球副總裁兼大中華區
總裁的創新工場董事長、ＣＥＯ、人工智能工程院院長李開復，今日在２０２３中國前海企業家
峰會上表示，ＡＩ已來到從１﹒０邁入２﹒０的拐點，ＡＩ　２﹒０將會帶來平台式變革，改寫
用戶的入口和界面，誕生全新平台，催生新一代ＡＩ　２﹒０應用的研發和商業化。全球將湧現
新的ＡＩ　２﹒０時代創業機會，當中最大的機會是生成式ＡＩ。
　　李開復認為，ＡＩ　２﹒０時代來臨，由ＡＩ引發的新一波商業潛能有望在各行各業加速點
燃。例如在搜索引擎領域，將變成問問題、給答案的模式，而非檢索模式；在影視娛樂領域，
Ａｌ可以根據大眾的喜好定制電視和短視頻內容，使其更容易吸引大眾的眼球，獲得更好的收視
率和口碑。在金融領域，ＡＩ更快、更準確、更智能的內容生成，將大幅提高新聞和市場研究分
析的及時性和產出量，但人工進行事實核查和驗證仍不可或缺。
　　他並談到ＡＩ　２﹒０面臨的挑戰：當大模型開始成為主流，創業初始成本急劇上升。訓練
成本持續上升，計算算力昂貴，資金雄厚的巨頭將有壟斷優勢，資金不夠的創業公司難以做出有
競爭力的模型。（ｓｌ）

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