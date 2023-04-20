【ＡＩ熱潮】李開復：ＡＩ２﹒０時代，生成式ＡＩ是最大創業機會

《經濟通通訊社２０日專訊》曾擔任微軟全球副總裁、Ｇｏｏｇｌｅ全球副總裁兼大中華區

總裁的創新工場董事長、ＣＥＯ、人工智能工程院院長李開復，今日在２０２３中國前海企業家

峰會上表示，ＡＩ已來到從１﹒０邁入２﹒０的拐點，ＡＩ ２﹒０將會帶來平台式變革，改寫

用戶的入口和界面，誕生全新平台，催生新一代ＡＩ ２﹒０應用的研發和商業化。全球將湧現

新的ＡＩ ２﹒０時代創業機會，當中最大的機會是生成式ＡＩ。

李開復認為，ＡＩ ２﹒０時代來臨，由ＡＩ引發的新一波商業潛能有望在各行各業加速點

燃。例如在搜索引擎領域，將變成問問題、給答案的模式，而非檢索模式；在影視娛樂領域，

Ａｌ可以根據大眾的喜好定制電視和短視頻內容，使其更容易吸引大眾的眼球，獲得更好的收視

率和口碑。在金融領域，ＡＩ更快、更準確、更智能的內容生成，將大幅提高新聞和市場研究分

析的及時性和產出量，但人工進行事實核查和驗證仍不可或缺。

他並談到ＡＩ ２﹒０面臨的挑戰：當大模型開始成為主流，創業初始成本急劇上升。訓練

成本持續上升，計算算力昂貴，資金雄厚的巨頭將有壟斷優勢，資金不夠的創業公司難以做出有

競爭力的模型。（ｓｌ）

