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20/04/2023 12:03

【香港要聞】申訴專員主動調查當局打擊濫用公屋資源的工作

　　《經濟通通訊社２０日專訊》申訴專員趙慧賢今日宣布展開主動調查，審研當局打擊濫用公
屋資源的工作。申訴專員歡迎市民於５月２０日或之前以書面提出意見。
　
＊市民投訴房署或房協無妥善跟進懷疑舉報＊
　
　　房屋署（作為房委會的執行機關）和房協均有設立專責隊伍跟進調查懷疑濫用公屋的個案。
如證實有租戶濫用其公屋單位以至嚴重違反租約條款，房屋署和房協可根據租約條款終止有關租
約並收回公屋單位。此外，如房委會轄下公屋的租戶被發現隱瞞或虛報資料，房屋署可根據《房
屋條例》檢控有關租戶。然而，公署不時收到市民投訴，指房屋署或房協沒有妥善跟進懷疑濫用
公屋的舉報。
　
＊當局應制訂切實措施偵測濫用行為＊
　
　　趙慧賢表示，市民對公屋的需求殷切，濫用公屋的行為不但浪費寶貴的公共房屋資源，也影
響到正在輪候公屋的家庭未能及早入住公屋。房屋署和房協有必要制訂切實的機制和措施，以有
效地偵測並遏止濫用公屋單位的行為，保障公屋資源獲得公平分配及合理運用。因此，申訴專員
公署決定展開這項主動調查，審研房委會、房屋署和房協打擊濫用公屋資源的工作，包括對租戶
住用情況的監察、對租戶入息和資產申報的審查、跟進懷疑濫用公屋個案的機制和措施和因租戶
濫用公屋而收回單位的程序，並在有需要時提出改善建議。（ｃｌ）

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