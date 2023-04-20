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20/04/2023 13:36

【香港要聞】港府正檢視建造運輸業人力，議員倡借鏡澳門輸入外勞

　　《經濟通通訊社２０日專訊》立法會辯論輸入外勞問題，提出議案的自由黨議員邵家輝指，
通關後業界希望重開店舖，惟因人手不足而未能成事，期望效法澳門，引入即日往返的外勞，相
信既可以補充本地人手，亦不會對住屋構成壓力。他又建議外勞工資與本地勞工看齊，確保僱主
優先聘用本地勞工，輸入外勞亦可設簽證期限及配額。
　
＊本港勞動力在２０２０－２２年達到峰值＊
　
　　勞工及福利局局長孫玉菡稱，隨社會復常，本港多個行業均面對勞動力短缺情況，按照政府
在上一輪人力資源推算結果，本港的勞動力會在２０２０－２２年達到峰值，之後長期呈下降趨
勢，當局推算本地人力供應在２０２２－２７年，平均每年會下跌０﹒６％，預料到２０２７年
整體會欠１７萬勞動人口，當中以教育水平較低的勞動人口，人手短缺情況尤為明顯。
　
＊林健鋒贊成即日往返模式輸入外勞＊
　
　　邵家輝表示，近期收到包括旅遊業、零售界等反映欠缺數以萬計的人手，而稅局過去一年減
少派發３７萬張稅表、本港超過６５歲以上人口達２０％，反映人手短缺源於移民潮及人口老化

　　經民聯林健鋒預計，未來會有排山倒海的大型基建工程，政府與私人發展商經常鬥搶工人，
如果情況惡化，再多鴻圖大計亦只會淪為空談，期望特區政府借鏡澳門和新加坡的經驗輸入外勞
，亦贊成參照澳門即日往返模式輸入外勞。
　
＊邱達根建議推出數碼工作簽證＊
　
　　科技創新界立法會議員邱達根表示，政府推出的「高才通」是高端人才為主，但創科界亦難
以聘請員工，希望政府推出數碼工作簽證，讓員工在內地工作及居住，但短期內可到香港工作，
一段時間後允許申請為香港居民。同時希望擴大大灣區資歷互認範圍，包括新型創科的領域，認
為對海外人才回流香港都有正面影響。
　
＊工聯會：人力資源足，只是未進入勞工市場＊
　
　　不過，工聯會梁子穎反對放寬輸入外勞，認為人力資源足夠，只是未有進入勞工市場，應該
加人工、改善福利。他認為，有工無人做的其中一個原因是公屋申請入息限額太低，申請人無奈
要轉做散工或兼職，而交通費過高、工時過長等，亦阻礙工人加入勞動市場。
　　工聯會理事長、選委界立法會議員黃國指出，香港勞動人口參與率在「亞洲四小龍墊底」，
直言「好工一定有人做」，指合理工作強度、安全工作環境才是基本要求。（ｃｌ）

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