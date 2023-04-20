【香港政情】林世雄北京拜會港澳辦交流司司長及鐵路局局長

《經濟通通訊社２０日專訊》運輸及物流局局長林世雄今日繼續在北京的訪問行程。他今日

拜會了港澳辦交流司司長吳煒和國家鐵路局拜會局長費東斌，今晚將返抵香港。

林世雄上午到國務院港澳事務辦公室拜會吳煒，簡報特區政府在鞏固和提升香港作為國際航

空樞紐和國際航運中心方面的各項計劃和措施。兩人並就內地和香港的運輸及物流發展、城市交

通管理和推動粵港澳大灣區建設和發展等不同方面交換意見。

林世雄下午到國家鐵路局拜會費東斌，感謝國家鐵路局一直積極協助港鐵公司和相關內地單

位順利完成列車試運行和檢查，令高鐵得以順利恢復服務。兩人同意日後繼續緊密合作，做好高

鐵安全監督工作，不斷提升高鐵列車和車站的服務，讓旅客有更舒適便捷的高鐵體驗，同時促進

兩地人員在不同層面有更深、更廣的交流和合作。

林世雄稱，這次是他出任運輸及物流局局長後首次赴京，很高興能就合作推展跨境運輸項目

、促進海陸空多式聯運以推動香港物流業發展等不同議題，與各個相關的內地部委交換意見。藉

著今次的拜訪，希望日後可以與內地相關的部委有更多交流和更緊密合作，各部委日後亦可以一

如以往，給予特區政府支持和協助，讓香港為國家發展作出更大貢獻。（ｃｌ）

