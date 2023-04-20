【香港政情】李家超明日率領政府及立法會代表到大灣區訪問四天

《經濟通通訊社２０日專訊》行政長官李家超明日（２１日）率領香港政府及立法會大灣區

訪問團依次到訪深圳、東莞、佛山和廣州四個大灣區城市進行為期四天的訪問。訪問團由李家超

任團長，政務司司長陳國基和立法會主席梁君彥分別任副團長。



＊訪問範圍包括創科環保青年發展等設施＊



訪問期間，廣東省和各市領導將會和訪問團會面，訪問範圍包括到訪各地在創科、環保、青

年發展、文化藝術和體育各方面的設施、企業和項目等，了解大灣區內地城市的最新發展和機遇

。

李家超表示，國家主席習近平近日到廣東考察時表示，大灣區在全國新發展格局中具有重要

戰略地位。香港特區積極支持這重要戰略，正不斷加強與大灣區其他城市之間的聯繫，推動大灣

區高水平合作和高質量發展，主動對接國家戰略。



＊落實「愛國者治港」原則後首次聯合訪問＊



李家超指，這次訪問是本屆特區政府和本屆立法會首次聯合到訪內地，是完善選舉制度，落

實「愛國者治港」原則以來的首次，亦是自內地與香港全面通關以來，香港特區首個到大灣區內

地城市的大型訪問活動。政府官員和立法會議員四天訪問會促進彼此的交流、互動和理解，在各

司其職下增強配合，把落實「愛國者治港」推至更高台階。



＊兩副團長將各帶一組議員分別前赴東莞及佛山＊



李家超及訪問團一行明日將先抵深圳。其後三日，參加的立法會議員將分為兩組到訪大灣區

城市。兩位副團長將各帶領一組議員分別前赴東莞及佛山，期間李家超會輪流參與兩組的部分活

動，之後訪問團將同赴廣州。

隨團的特區政府官員包括政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞、環境及生態局

局長謝展寰、商務及經濟發展局局長丘應樺、創新科技及工業局局長孫東教授和行政長官辦公室

主任葉文娟等。



＊陳茂波署理行政長官職務＊



李家超下周一（２４日）返港。在他離港期間，由財政司司長陳茂波署理行政長官職務。陳

國基離港期間，由政務司副司長卓永興署理政務司司長職務。曾國衞離港期間，由政制及內地事

務局副局長胡健民署理政制及內地事務局局長職務。謝展寰離港期間，由環境及生態局副局長黃

淑嫻署理環境及生態局局長職務。丘應樺離港期間，由商務及經濟發展局副局長陳百里博士署任

商務及經濟發展局局長職務。孫東離港期間，由創新科技及工業局副局長張曼莉署理創新科技及

工業局局長職務。（ｃｌ）

