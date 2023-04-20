《國企紅籌》大唐新能源（０１７９８）發中期票據，籌１０億人幣

《經濟通通訊社２０日專訊》大唐新能源（０１７９８）公布，發行２０２３年度第一期中
期票據，集資１０億元人民幣。
該集團指，票據期限為３＋Ｎ年度，票面金額為１００元人民幣，發行利率３﹒５％，起息
日期為本周一（１７日），集資所得用於償還有息債務，由光大證券為主承銷商。（ｗｈ）
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