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20/04/2023 07:53

【企業盈喜】能源國際投資（００３５３）料全年純利增逾１倍

　　《經濟通通訊社２０日專訊》能源國際投資（００３５３）公布，預期截至３月３１日止年
度純利同比增長逾１倍，至逾８４００萬元。
　　該集團指，年內溢利增加主因以和解方式撤銷一項收購事項而終止確認財務資產及負債收益
淨額約５５００萬元，而年內收益減少乃由於今年財政年度下半年買賣油品及液體化工品收益較
去年同期減少所致。
　　該集團預期於６月底前公布業績。（ｗｈ）

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