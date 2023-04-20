《國企紅籌》晨鳴紙業（０１８１２）抵押物業，借最多２５億人幣

《經濟通通訊社２０日專訊》晨鳴紙業（０１８１２）（深：０００４８８）公布，將物業

抵押以獲得浙商銀行上海分行貸款不超過２５億元人民幣，期限不超過１５年。

該集團指，把所持上海浦江國際金融廣場作抵押擔保，以及該房產所有應收租金收入、廣告

費收入等應收帳款質押擔保。該集團指，貸款可盤活存量優質資產，拓寬融資渠道，調整長中短

期負債結構。（ｗｈ）

