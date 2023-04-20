《國企紅籌》東方航空（６７０）遭上海均瑤減持股份套近９億人幣

《經濟通通訊社２０日專訊》東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）公布，股東上

海均瑤減持計劃屆滿，累計沽約０﹒７％股權，套現約８﹒５９億元（人民幣．下同）。

該集團指，上海均瑤在去年１０月２０日至昨天通過集中競價方式沽約１﹒５６億股Ａ股，

每股作價介乎５﹒０１至５﹒９１元，持股降至０﹒７％。（ｗｈ）

