【北水炒Ｄ乜】淨流入２９﹒６６億元，買盈富沽騰訊

《經濟通通訊社２０日專訊》昨日（１９日）恒指低開１７點，報２０６３３點。最高跌
１７點報２０６３３點，最低跌３１３點報２０３３６點。恒指收報２０３６７點，跌２８２點
或１﹒３７％。
北水全日淨流入２９﹒６６億元，增加３１﹒３％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基金
（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次
是騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）、中國石油股份（００８５７）。
主板成交９９９﹒０３億元減少８﹒９％。其中港股通成交３３５億元，佔總成交
３３﹒５％。
盈富基金跌１﹒３４％報２０﹒５６元，北水淨買入１１﹒１億元；恒生中國企業跌
１﹒５８％報６９﹒５６元，北水淨買入４﹒１億元；藥明生物跌１﹒４７％報５３﹒５５元，
北水淨買入２﹒２億元。
騰訊控股跌２﹒２４％報３５７﹒２元，北水淨賣出３﹒６億元；快手跌４﹒４４％報
５１﹒７元，北水淨賣出３﹒４億元；中國石油股份跌２﹒２６％報５﹒１９元，北水淨賣出
２﹒９億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） １１﹒０７
恒生中國企業 （０２８２８） ４﹒０６
藥明生物 （０２２６９） ２﹒２２
東方甄選 （０１７９７） １﹒８９
中國神華 （０１０８８） １﹒８７
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －３﹒６５
快手 （０１０２４） －３﹒４０
中國石油股份 （００８５７） －２﹒８７
中國移動 （００９４１） －１﹒５１
理想汽車 （０２０１５） －０﹒４９
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