《日入而息》中移動首季多賺近一成，越秀地產折讓供股籌逾８３億

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中移動（００９４１）首季純利按年增９﹒５％至２８１億人幣；中移動３月５Ｇ套餐客戶６﹒

８９億戶，按月淨增５０１０﹒２萬戶

中電信（００７２８）首季純利增近１１％至近８０億人幣

中聯通（００７６２）３月５Ｇ套餐用戶按月淨增４０４﹒６萬戶

越秀地產（００１２３）按９元１００供３０，所得淨額８３億作投資

國泰航空（００２９３）首季載客人次按年增逾３９﹒０７倍

李家超明日率領政府及立法會代表到大灣區訪問四天

醫管局表示加強監察病人，急症室職員每小時巡視一次洗手間；醫管局赴英發出百封聘書，料最

快第三季來港

人行表示截至３月末結構性貨幣政策工具餘額６﹒８萬億；３月末房地產中長期貸款增超６％，

呈上升態勢；料今年信貸投放以及社融規模增長將保持平穩；要高度重視利率風險，堅持以我為

主的貨幣政策；首季宏觀槓桿率２８９﹒６％略升，全年料持穩；解釋信貸與通脹走勢背離，稱

不存在長期通縮基礎；房企首季獲貸５７００億，境外債信心逐步恢復；上海總部表示人民幣貸

款月增量連續３個月同比多增

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指全日高收２９點報２０３９６，中芯飆６％，新奧能源收升５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬綜指收跌０﹒０９％，金融股午後倒升市況轉好

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

英國通脹壓力未減，鎊匯反覆回升

歐元最新報１﹒０９６３╱６７，日圓最新報１３４﹒６６╱６７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

特斯拉首財季每股盈利降至８５美仙，現金流見兩年低

中移動（００９４１）首季純利按年增９﹒５％至２８１億人幣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

據報中移動（００９４１）否認尋求收購香港寬頻

滙控（００００５）曾就業務結構與平保開會約２０次，稱雙方和而不同

傳阿里巴巴（０９９８８）分拆盒馬香港ＩＰＯ，盒馬鮮生回應：不作評價

ＢｉｏＭｅｄ獲阿里香港創業者基金、戈壁創投及全球藥業注資

傳遠東宏信（０３３６０）分拆宏信建設下周起招股，集資近２０億元

風華秋實再遞表上市，收入依賴旗下藝人鹿晗

中銀香港（０２３８８）夥ＡｌｉｐａｙＨＫ為中小企推出簡化貸款流程服務

商湯（０００２０）絕影首發６大智能車艙新品，近３０款合作量產車型亮相車展

百度（０９８８８）申請「文心智車」商標

騰訊雲與中移動咪咕將在數字基礎設施建設、全真互聯等方面合作

達勢股份（０１４０５）操作人於穩定價格期間買入逾１０９萬股

華潤啤酒（００２９１）首席執行官侯孝海調任為董事會主席

恒生（０００１１）首季優越理財新開戶數量按年升２﹒６倍

石四藥（０２００５）已取得複方電解質注射液的生產註冊批件

中聯通（００７６２）元宇宙任務執行專利：虛擬空間僱傭、現實交付

美圖公司（０１３５７）李開復稱ＡＩ２﹒０時代，生成式ＡＩ是最大創業機會

李寧（０２３３１）首季銷售點零售流水錄中單位數增長，同店銷售高單位數下降

新地（０００１６）啟德兩項目分別命名「天壐．天」、「天壐．海」，涉

小黃鴨德盈（０２２５０）目標今年在泰拓６－８家店舖，額外授權金表現有信心

國泰航空（００２９３）首季載客人次按年增逾３９﹒０７倍

九興控股（０１８３６）首季綜合收入按年跌２５﹒８％

中移動（００９４１）３月５Ｇ套餐客戶６﹒８９億戶，按月淨增５０１０﹒２萬戶

中聯通（００７６２）３月５Ｇ套餐用戶按月淨增４０４﹒６萬戶

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

越秀地產（００１２３）今早停牌，原因有待公布

中國建築興業（００８３０）首季營業收入升３１％至１７﹒２５億元人民幣

越秀地產（００１２３）按９元１００供３０，所得淨額８３億作投資

華潤（００８３６）溢價８﹒９５％競得上海青浦區西虹橋地塊

深控（００６０４）首季合同銷售額按年增８９％至２４﹒８億元人民幣

西證國際（００８１２）購回２０２４債券本金額１千萬美元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊（００７００）將逾５１００萬股快手（０１０２４）派予資本合夥人

傳碧桂園（０２００７）擬發行不逾１７億元人民幣兩筆中期票據

「２０恒大０５」債券利息兌付再度展期至明年４月

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

未來三年，上海將建設２００家智能工廠

農業部支持脫貧地區打造特產品牌，目標２年後達千個

浦發銀行行長表示預計今年按揭貸款投放情況優於去年

上海土拍第二日四幅地塊全部溢價成交，總價９５億元人民幣

發改委辦圓桌會冀美企增投資，港府介紹融入灣區情況

人行３４０億逆回購利率持平，淨投放２５０億

內蒙烏拉特中旗與長三角企業簽約，金額達６５６億元人民幣

４月一年及五年期以上ＬＰＲ持穩，續８個月保持不變

外匯局表示將擴大跨境貿易投資高水平開放試點

國防部表示李尚福訪俄達成諸多共識，加強軍事互信

今年線下招聘會比往年多三成，求職者仍倍感壓力

傳網紅旅遊城市淄博擬將方艙醫院改酒店，多部門否認

據報廣汽埃安擬科創板上市，中金和華泰聯合安排事宜

多地證監局展開公司債發行人自查自糾

違規向華為銷售硬碟，Ｓｅａｇａｔｅ遭罰３億美元

圖森未來推出Ｌ２輔助駕駛產品

國家能源局表示研究出台適合本地煤礦實際的政策措施

內地五一檔期新片預售總票房突破５０００萬元人民幣

廣交會第一期客流逾１２６萬人次，成效超預期

農業農村部料５到１０年農業農村投資需求近１５萬億元人民幣

貝殼表示４月首套房貸利率微降１基點，放款速度不變

極氪汽車西安起火，初步排除動力電池引發事故

回應存款利率下調，人行表示主要是中小銀行補充下調

人行表示截至３月末結構性貨幣政策工具餘額６﹒８萬億；３月末房地產中長期貸款增超６％，

呈上升態勢；料今年信貸投放以及社融規模增長將保持平穩；要高度重視利率風險，堅持以我為

主的貨幣政策；首季宏觀槓桿率２８９﹒６％略升，全年料持穩；解釋信貸與通脹走勢背離，稱

不存在長期通縮基礎；房企首季獲貸５７００億，境外債信心逐步恢復；上海總部表示人民幣貸

款月增量連續３個月同比多增

商務部表示中澳正就澳洲貿易部長訪華安排密切溝通；首季英國、法國對華投資增長超過６倍

工信部表示加大對製造業外貿企業的支持力度；今年在全國再培育１００個中小企業特色產業群

；將研究出台穩定汽車消費、擴大內需的政策措施

首季ＦＤＩ增４﹒９％較首兩月放緩，ＯＤＩ增２６％

寶馬ＭＩＮＩ被指區別對待中外訪客，公司發微博道歉

北京首季ＧＤＰ同比增３﹒１％，低於全國水平

據報寧德時代及比亞迪鈉電池將年內量產上車

標普表示內銀房地產不良貸款明年見頂，高達６６００億

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收跌０﹒４％，報１５７０７﹒５２點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

加拿大超過１５萬名公務員工罷工以爭取加薪

蘇丹內戰雙方周三停火２４小時，首都仍傳爆炸聲

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日本央行料維持孳息率曲線控制政策不變

澳洲４月暫停加息前討論過加息０﹒２５厘

蘋果ＣＥＯ與印度總理莫迪見面，重申對印度投資承諾

通脹對沖ＥＴＦ仍不受歡迎，今年以來３３億美元流出

ＩＢＭ今年營收預計增長３至５％符合市場預期

三井住友瑞信危機以來首次發行ＡＴ１債券

美聯儲局褐皮書表示經濟增長停滯，信貸渠道變窄；官員表示關注信貸收緊對經濟的影響

美財政部現金流僅夠政府支出，共和黨提債務上限議案

力拓的鐵礦石出貨量按年增１６％並創第一季度紀錄

加拿大借貸成本上升致房屋動工量減少

歐央行鷹派要員表示歐元區加息周期可能維持至７月

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國無人機企暫停衝突地區業務，商務部表示反對美抹黑

商務部表示中美商務部官員上周在京會面

美企向華為供貨遭罰款３億美元，外交部表示具體不了解

美報告稱中國電商平台存數據風險，商務部表示嚴重關切

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中證監主席易會滿晤香港財政司長陳茂波，支持兩地資本市場擴合作

金管局表示資金流出港元體系不代表離開香港金融市場

孫玉菡冀修訂職安健條例增加阻嚇，最高罰款與其他地方相若

政府要求港燈４周內提交港島停電事故，將審視是否觸及獎罰機制

運輸署表示截至前日已發車輛貼６４萬張，佔全港車輛八成

醫管局表示加強監察病人，急症室職員每小時巡視一次洗手間；醫管局赴英發出百封聘書，料最

快第三季來港

賣旗日申請表增「國安」條款，違者可被撤銷許可證

港府正檢視建造運輸業人力，議員倡借鏡澳門輸入外勞

申訴專員主動調查當局打擊濫用公屋資源的工作

ＵＮＩＱＬＯ推「度身稱身」服務，８９８元入手整套度身西裝

ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ表示消費券派發首日商戶消費額增逾３倍

世邦魏理仕促成全仁醫療與趙朗組１億美元合資公司，拓大灣區業務

中信里昂表示５９％受訪者計劃五一假期外遊，看好奢侈品、餐飲板塊

劉宇隆稱本月第２周錄２５宗流感嚴重或死亡個案，促市民盡快打針

工程師料港島區停電或涉高壓開關掣，不排除維修程序出錯

教育局表示適時優化公民科內地考察參訪點，包括加入廣東省外路線

羅兵咸表示４０間上市內銀去年淨利潤升幅放緩至近７％

藝能工程三職員涉ＭＩＲＲＯＲ演唱會事故，獲准保釋６月中再訊

ＧＵＭ表示宏利市佔率２７﹒１％居首，滙豐第二近１８％

深股通額度全日用逾２２億元；滬股通額度全日用逾４３億元，外資淨流入近４７億元

立法會大比數通過加快輸入人力議案

大家樂前助理工程師承認隱瞞利益衝突判授工程候判

屈臣氏於全球增加可持續產品至８０００款

證監會尋求法庭頒令取消中國糖果前董事及前財務總監的資格

李家超明日率領政府及立法會代表到大灣區訪問四天

林世雄北京拜會港澳辦交流司司長及鐵路局局長

Ｃａｒｏｕｓｅｌｌ表示近兩年５４歲以上用戶搜尋次數大升１１２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

