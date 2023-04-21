《國金頭條》聯儲局鷹派佔上風，特斯拉大跌１０％美股下行

《經濟通通訊社２１日專訊》多名聯儲局官員放表鷹派言論，且特斯拉財報不佳，股價大跌

１０％，美股周四（２０日）轉為下行。

道指跌１１０﹒３９點，或０﹒３％，報３３７８６﹒６２點。標普５００跌２４﹒７３點

，或０﹒６％，報４１２９﹒７９點。納指跌９７﹒６７點，或０﹒８％，報１２０５９﹒５６

點。特斯拉首季財報低於預期，跌至每股１６２﹒９９美元，是１月３日以來最差單日表現。

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特表態支持再次加息以平息通脹。達拉斯聯儲銀行行長洛根亦稱

通脹「太高」，希望看到物價數據改善。華爾街人士警告，如果聯儲局堅持加息，金融大環境應

該會繼續收緊，經濟會減速至衰退，股票也會大幅下跌。



＊黃金及原油期貨雙雙下跌＊



美匯指數於紐約尾盤下跌０﹒１６％，至１０１﹒８，今年已下跌１﹒６％。歐元兌美元上

漲０﹒１％，至１﹒０９６２美元。英鎊兌美元上漲０﹒１％，至１﹒２４５３。美元兌日圓下

跌０﹒３％，至１３４﹒３２。

對全球經濟放緩的擔憂導致黃金期貨收高，紐約期金漲１１﹒８美元或０﹒６％，報每盎司

２０１９﹒１ 美元。紐約期油跌１﹒８７美元，報每桶７７﹒２９美元。布蘭特期油下跌

１﹒８７美元，報每桶７７﹒３７美元。（ｊｆ）

