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21/04/2023 12:07

恒指半日低收１２９點報２０２６７，李寧升逾３％，中芯跌近６％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》恒生指數半日收報２０２６７，跌１２９點或０﹒６４％，主
板成交４７４﹒２５億元。恒生中國企業指數報６８３８，跌５６點或０﹒８３％。恒生科技指
數報４０２４，跌７４點或１﹒８１％。
　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及中芯
國際（００９８１）；阿里巴巴－ＳＷ收報８８﹒９５元，跌２﹒８元或３﹒０５％，成交
２７﹒２２億元；騰訊控股收報３５２元，跌５元或１﹒４％，成交１８﹒４８億元；中芯國際
收報２４﹒１５元，跌１﹒４５元或５﹒６６％，成交１３﹒８８億元。
　　李寧（０２３３１）現價升３﹒２２％，報５９﹒２５元，該股成交約１３０５萬股，涉資
７﹒８３億元，盤中高見６５元，最低見５６﹒８元。中芯現價跌５﹒６６％，報２４﹒１５元
，該股成交約５５７１萬股，涉資１３﹒８８億元，盤中高見２５﹒７５元，最低見２４元。
　　國指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及中芯國際。科指三大成交股份依次為
阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及中芯國際。（ｐｃ）

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