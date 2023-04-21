恒指半日低收１２９點報２０２６７，李寧升逾３％，中芯跌近６％

《經濟通通訊社２１日專訊》恒生指數半日收報２０２６７，跌１２９點或０﹒６４％，主

板成交４７４﹒２５億元。恒生中國企業指數報６８３８，跌５６點或０﹒８３％。恒生科技指

數報４０２４，跌７４點或１﹒８１％。

恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及中芯

國際（００９８１）；阿里巴巴－ＳＷ收報８８﹒９５元，跌２﹒８元或３﹒０５％，成交

２７﹒２２億元；騰訊控股收報３５２元，跌５元或１﹒４％，成交１８﹒４８億元；中芯國際

收報２４﹒１５元，跌１﹒４５元或５﹒６６％，成交１３﹒８８億元。

李寧（０２３３１）現價升３﹒２２％，報５９﹒２５元，該股成交約１３０５萬股，涉資

７﹒８３億元，盤中高見６５元，最低見５６﹒８元。中芯現價跌５﹒６６％，報２４﹒１５元

，該股成交約５５７１萬股，涉資１３﹒８８億元，盤中高見２５﹒７５元，最低見２４元。

國指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及中芯國際。科指三大成交股份依次為

阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及中芯國際。（ｐｃ）

