《盤後部署》恒指曾穿兩萬關，晶片股受壓，中芯、華虹如何部署？

《經濟通通訊社２１日專訊》恒指今日受壓，低開６６點，報２０３３０。李寧

（０２３３１）公布首季線下零售渠道錄單位數增長，高開１３﹒２４％，報６５元。阿里巴巴

（０９９８８）低開２﹒６２％，報８９﹒３５元。

早段科技股變動不大，恒指窄幅上落。不過，午後阿里巴巴跌幅擴大，騰訊（００７００）

、美團（０３６９０）、京東（０９６１８）亦跟隨下跌，內房股如碧桂園（０２００７）捱沽

，恒指曾跌逾４００點至１９９７４，跌穿兩萬關。全日收報２００７５，跌３２１點或跌

１﹒５７％，主板成交１０６１﹒２１億元。國企指數報６７６４，跌１３１點或跌１﹒９０％

。恒生科技指數報３９６９，跌１２８點或跌３﹒１３％。

內地股市方面，上證綜合指數報３３０１，跌６５點或跌１﹒９５％，成交５３０５﹒１８

億元人民幣；深證成份指數報１１４５０，跌２６６點或跌２﹒２８％，成交３３００﹒２４億

元人民幣。



＊美擬限制對華投資拖低晶片股＊



晶片股顯著受壓。據《彭博》引述知情人士透露，拜登正在爭取未來幾周內簽署行政命令，

限制美國企業對中國關鍵經濟領域的投資，擬議中的行政命令將涵蓋半導體、人工智能和量子計

算等。中芯（００９８１）收市跌９﹒１８％，報２３﹒２５元，為跌幅最大藍籌股，成交約

１﹒２８億股，涉資３１﹒００億元，盤中高見２５﹒７５元，最低見２２﹒５５元，全日錄得

６﹒９３億元資金淨流出；華虹（０１３４７）收跌２﹒１３％，報３６﹒７元。

在日線圖上，中芯今日出現大陰燭，收市更失守１０天線，畢竟股價自３月中旬起反覆上升

，已經累積相當大的升幅。市場有待消化美國限制對中國晶片企業投資的不利消息，無貨者可待

股價回至２０天線（目前為２１元）吸納。

華虹走勢相對較穩定，自３月開始沿２０天線上升，估計該線（目前為３６﹒１元）成為短

線重要的支持位，若然連續兩日收低於２０天線則宜減倉，連續兩日收低於５０天線（目前為

３３﹒６元）則止蝕離場。（ｅｒ）

