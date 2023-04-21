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21/04/2023 09:36

【國際要聞】加拿大多倫多揭機場黃金盜竊案，損失１４８０萬美元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》加拿大多倫多皮爾遜國際機場發生黃金盜竊案，當地警方指一
個運送黃金和其他貴重物品的貨櫃在機場範圍被盜，損失１４８０萬美元。
　　據報道，案發的皮爾遜國際機場負責將加國開採的黃金運往世界各地。警方初步鎖定有組織
犯罪集團。當地媒體較早前曾指，多達１﹒６噸黃金不翼而飛，價值超過１億美元。（ｊｆ）

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