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21/04/2023 10:36

【國際要聞】美媒：美國總統拜登最快下周正式宣布競選連任

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統拜登正在考慮下周正式啟動競選連任，有機會與特朗
普在２０２４年總統選舉中再次對決。
　　美媒引述知情人士稱，下周是拜登２０１９年啟動總統競選４周年，其團隊準備趁此正式宣
布他競選連任，但還沒有做最終決定。
　　白宮對有關報道不予置評。今年８０歲的拜登是美國最年長總統，如果成功連任，他在第二
任期結束時將是８６歲。（ｊｆ）

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