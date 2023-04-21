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21/04/2023 08:59

【虛幣世界】比特幣跌穿２８０００美元，比特幣基地或離開美國

　　《經濟通通訊社２１日專訊》加密貨幣隔晚再度回吐，其中比特幣跌穿２８０００（美元．
下同）水平，以太幣則跌幅收窄，外匯做市商Ｏａｎｄａ的高級市場分析師愛德華莫亞指出，比
特幣最近的下跌，可能是因為Ｃｏｉｎｂａｓｅ首席執行官布萊恩阿姆斯特朗透露，公司可能離
開美國，引起了市場恐慌。
　　他解釋，Ｃｏｉｎｂａｓｅ能夠獲得在百慕達運營的許可證，因此公司可能離開美國，如果
　Ｃｏｉｎｂａｓｅ離開美國市場，很多美國交易員將會離開，因為他們可能不會對去中心化交
易所有信心，這意味著全球加密貨幣市場將大幅萎縮。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２８９２３﹒８１元，升０﹒４４％（２４小時比較．下
同）；以太幣現報１９４７﹒０４元，升０﹒６９％；艾達幣報０﹒４１９３元，升０﹒７２％
；瑞波幣報０﹒４９５０元，升０﹒７９％。（ｕｌ）
　
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