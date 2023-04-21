《異動股》李寧高開逾１３％，首季線下零售渠道錄高單位數增長

《經濟通通訊社２１日專訊》李寧（０２３３１）現價升１３﹒２４％，報６５元，以現價
計，該股暫連升２日，累計升幅１３﹒５４％。該股成交約１１４萬股，涉資７３９７萬元。
李寧公布，截至２０２３年３月３１日止第一季度，李寧銷售點（不包括李寧ＹＯＵＮＧ）
於整個平台之零售流水按年錄得中單位數增長。就渠道而言，線下渠道錄得高單位數增長，其中
零售（直接經營）渠道錄得１０％－２０％中段增長及批發（特許經銷商）渠道錄得中單位數增
長；電子商務虛擬店舖業務錄得１０％－２０％低段下降。
截至２０２３年３月３１日，於中國，李寧銷售點數量共計６２０６個，本年迄今淨減少
８９個。在淨減少的８９個銷售點中，零售業務淨增加２０個，批發業務淨減少１０９個。截至
２０２３年３月３１日，於中國，李寧ＹＯＵＮＧ銷售點數量共計１２５３個，本年迄今淨減少
５５個。
現時，恒生指數報２０３３０，跌６６點或跌０﹒３３％，主板成交１６﹒７０億元。國企
指數報６８７２，跌２３點或跌０﹒３４％。恒生科技指數報４０７０，跌２７點或跌
０﹒６８％。
即月期指新報２０３２６，跌６８點，低水４點。即月國指期貨報６８６９，跌３１點，低
水３點。即月科指期貨新報４０７６，跌２６點，高水７點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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李寧（０２３３１） ６５﹒００元 升１３﹒２４％
安踏體育（０２０２０） ９９﹒８５元 升０﹒１０％
特步國際（０１３６８） ９﹒３６元 升０﹒２１％
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（ｈｃ）
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