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21/04/2023 09:24

《異動股》李寧高開逾１３％，首季線下零售渠道錄高單位數增長

　　《經濟通通訊社２１日專訊》李寧（０２３３１）現價升１３﹒２４％，報６５元，以現價
計，該股暫連升２日，累計升幅１３﹒５４％。該股成交約１１４萬股，涉資７３９７萬元。
　　李寧公布，截至２０２３年３月３１日止第一季度，李寧銷售點（不包括李寧ＹＯＵＮＧ）
於整個平台之零售流水按年錄得中單位數增長。就渠道而言，線下渠道錄得高單位數增長，其中
零售（直接經營）渠道錄得１０％－２０％中段增長及批發（特許經銷商）渠道錄得中單位數增
長；電子商務虛擬店舖業務錄得１０％－２０％低段下降。
　　截至２０２３年３月３１日，於中國，李寧銷售點數量共計６２０６個，本年迄今淨減少
８９個。在淨減少的８９個銷售點中，零售業務淨增加２０個，批發業務淨減少１０９個。截至
２０２３年３月３１日，於中國，李寧ＹＯＵＮＧ銷售點數量共計１２５３個，本年迄今淨減少
５５個。
　　現時，恒生指數報２０３３０，跌６６點或跌０﹒３３％，主板成交１６﹒７０億元。國企
指數報６８７２，跌２３點或跌０﹒３４％。恒生科技指數報４０７０，跌２７點或跌
０﹒６８％。
　　即月期指新報２０３２６，跌６８點，低水４點。即月國指期貨報６８６９，跌３１點，低
水３點。即月科指期貨新報４０７６，跌２６點，高水７點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧（０２３３１）　　　６５﹒００元　升１３﹒２４％
　　安踏體育（０２０２０）　９９﹒８５元　　升０﹒１０％
　　特步國際（０１３６８）　　９﹒３６元　　升０﹒２１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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