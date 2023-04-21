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即市新聞

21/04/2023 09:23

《異動股》融創高開近１５％，７５％債務的持有人支持重組協議

　　《經濟通通訊社２１日專訊》融創中國（０１９１８）競價上限開市，現價升１４﹒６１％
，報２﹒０４元，該股成交約６２３萬股，涉資１２７１萬元。
　　融創中國公布，有關與債權人小組訂立之重組支持協議，佔現有債務超過７５％的持有人已
遞交加入重組支持協議的函件。由於若干債權人需要更多時間完成加入重組支持協議的內部程序
，應其要求與建議，該集團將同意費截止日期由昨天延長至５月４日。
　　現時，恒生指數報２０３３０，跌６６點或跌０﹒３３％，主板成交１６﹒７０億元。國企
指數報６８７２，跌２３點或跌０﹒３４％。恒生科技指數報４０７０，跌２７點或跌
０﹒６８％。
　　即月期指新報２０３０９，跌８５點，低水２１點。即月國指期貨報６８６０，跌４０點，
低水１２點。即月科指期貨新報４０６７，跌３５點，高水７點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融創中國（０１９１８）　２﹒０４元　升１４﹒６１％
　　融創服務（０１５１６）　３﹒２８元　　升７﹒５４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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