《異動股》融創高開近１５％，７５％債務的持有人支持重組協議

《經濟通通訊社２１日專訊》融創中國（０１９１８）競價上限開市，現價升１４﹒６１％

，報２﹒０４元，該股成交約６２３萬股，涉資１２７１萬元。

融創中國公布，有關與債權人小組訂立之重組支持協議，佔現有債務超過７５％的持有人已

遞交加入重組支持協議的函件。由於若干債權人需要更多時間完成加入重組支持協議的內部程序

，應其要求與建議，該集團將同意費截止日期由昨天延長至５月４日。

現時，恒生指數報２０３３０，跌６６點或跌０﹒３３％，主板成交１６﹒７０億元。國企

指數報６８７２，跌２３點或跌０﹒３４％。恒生科技指數報４０７０，跌２７點或跌

０﹒６８％。

即月期指新報２０３０９，跌８５點，低水２１點。即月國指期貨報６８６０，跌４０點，

低水１２點。即月科指期貨新報４０６７，跌３５點，高水７點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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融創中國（０１９１８） ２﹒０４元 升１４﹒６１％

融創服務（０１５１６） ３﹒２８元 升７﹒５４％

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（ｈｃ）

