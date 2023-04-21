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21/04/2023 11:59

【聚焦人幣】外匯局：人民幣匯率無大起大落，跨境使用佔比不斷升

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國家外匯管理局新聞發言人王春英表示，
人民幣匯率雙向波動，小幅升值，在全球表現是相對穩健的，沒有大起、也沒有大落。截至昨天
（２０日），境內人民幣對美元匯率比上年末升值１％。根據中國外匯交易中心的貨幣籃子測算
，人民幣多邊匯率指數上漲１﹒３％，同期新興市場貨幣指數上升１﹒１％。
　　從變化趨勢看，近期人民幣匯率走勢更加平穩。今年前兩個月，特別是春節前後，受內外部
經濟、金融因素和季節因素影響，人民幣匯率呈現雙向波動。３月中旬以來，國內的主要經濟指
標穩定向好，主要發達經濟體貨幣政策緊縮幅度也在縮小，節奏在放緩，人民幣匯率總體穩中有
升。
　
＊人民幣在跨境使用中的佔比不斷上升＊
　
　　王春英表示，人民幣匯率彈性增強，市場主體對於匯率雙向波動的認識、認知進一步深化，
匯率預期更加平穩，匯率調節國際收支和宏觀經濟自動穩定器作用更加明顯。人民幣在跨境使用
中的佔比不斷上升，２０２２年接近５０％，今年一季度佔比進一步提升，這有助於降低在跨境
交易中貨幣錯配風險。匯率風險中性理念不斷普及推廣，企業對於匯率波動的適應性明顯增強。

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