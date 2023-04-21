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21/04/2023 16:30

【互聯互通】滬深港通交易日曆優化實施，下周四及周五北水可交易

　　《經濟通通訊社２１日專訊》滬深交易所公布，滬深港通交易日曆優化將於下周一（２４日
）正式實施。實施後，下周四（２７日）、下周五（２８日）港股通可交易，４月２９日至５月
３日不提供港股通服務，５月４日起照常開通港股通服務。
　　５月２５日，原本因香港佛誕假期而暫停的滬深股通在優化日曆下可交易。（ｌｃ）

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