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21/04/2023 12:08

《午市前瞻》市況長期膠著或引發沽壓，廣汽短炒惟難擺脫行業競爭

　　《經濟通通訊社２１日專訊》恒生指數半日收報２０２６７，跌１２９點或０﹒６４％，主
板成交４７４﹒２５億元。恒生中國企業指數報６８３８，跌５６點或０﹒８３％。恒生科技指
數報４０２４，跌７４點或１﹒８１％。
　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及中芯
國際（００９８１）；阿里巴巴－ＳＷ收報８８﹒９５元，跌２﹒８元或３﹒０５％，成交
２７﹒２２億元；騰訊控股收報３５２元，跌５元或１﹒４％，成交１８﹒４８億元；中芯國際
收報２４﹒１５元，跌１﹒４５元或５﹒６６％，成交１３﹒８８億元。
　　李寧（０２３３１）現價升３﹒２２％，報５９﹒２５元，該股成交約１３０５萬股，涉資
７﹒８３億元，盤中高見６５元，最低見５６﹒８元。中芯現價跌５﹒６６％，報２４﹒１５元
，該股成交約５５７１萬股，涉資１３﹒８８億元，盤中高見２５﹒７５元，最低見２４元。
　　國指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及中芯國際。科指三大成交股份依次為
阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及中芯國際。
　
＊曾永堅：恒指大有機會穿兩萬＊
　
　　隔晚美股受特斯拉業績差拖累，加上聯儲局官員持續放鷹，道指受壓跌逾百點；港股維持淡
靜偏軟氣氛，恒指上午一度跌穿２０天線。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，
港股短期缺乏利好消息，投資者普遍持觀望態度，入市意欲不大。
　　早前恒指回落至２０天線有一定反彈，令市場注視相關位置的支持力，但曾永堅指出，市況
長期膠著，或令原本善價而沽的投資者失去耐性而先行離場，恒指短線大有機會失守２０天線，
測試２００００點或以下。
　
＊車股逢彈即遭大戶減持＊
　
　　上海車展本周開幕，但汽車股反應冷淡，期間更受特斯拉首季毛利率大跌拖累，曾永堅奉勸
投資者暫時不要沾手汽車股。他解釋，馬斯克早前已宣布減價措施會持續進行，反映新能源車以
至整個汽車業都面對極大競爭，尤其傳統車企轉型新能源車，加上新晉小型新能源車企亦須減價
掙扎求存，內地汽車減價戰仍會持績，未來多間車企毛利率將難免受壓。
　　他又提到，傳統車企轉型之際，同時亦要去庫存，難免減價促銷，故他看淡汽車板塊後市表
現，早前反彈只是曇花一現，不少大戶亦借勢減持。
　　廣汽（０２２３８）（滬：６０１２３８）早前宣布將會分拆旗下新能源車品牌廣汽埃安於
Ａ股科創板上市，但曾永堅指分拆消息只能帶來短線刺激，面對減價戰帶來的下沉漩渦，覆巢之
下無完卵，相信廣汽亦難逃中長線毛利受壓環境。（ｈｃ）

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