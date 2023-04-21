【五一炒Ｄ乜】李寧首季銷售對辦齊唱好曾飆逾一成，真係博得過？

《經濟通通訊社２１日專訊》受惠內地經濟復常帶動消費，李寧（０２３３１）首季零售流

水按年錄中單位數增長，線下零售渠道增長更達高單位數，同店銷售則錄高單位數跌幅，多間大

行看好其銷售表現將持續改善，股價今日高開１３％，雖很快便掉頭回落，最終收市僅升近３％

，但在市況欠佳下已是表現最佳藍籌，不知可否趁「五一」假期臨近博炒一轉呢？



＊首季線下零售渠道錄高單位數增長，同店銷售錄高單位數下降＊



李寧公布，今年第一季李寧銷售點（不包括李寧ＹＯＵＮＧ）於整個平台之零售流水按年錄

得中單位數增長。就渠道而言，線下渠道錄得高單位數增長，其中零售（直接經營）渠道錄得

１０％至２０％中段增長，批發（特許經銷商）渠道錄得中單位數增長，電子商務虛擬店舖業務

錄得１０％至２０％低段下降。截至３月底，李寧於中國銷售點數量共計６２０６個，本年迄今

淨減少８９個，其中零售業務淨增加２０個，批發業務淨減少１０９個。

以去年同季度伊始已投入運營的李寧銷售點計算，第一季整個平台之同店銷售按年錄得高單

位數下降。就渠道而言，零售及批發渠道錄得低單位數下降，電子商務虛擬店舖業務按年下降

２０％至３０％低段。



＊瑞銀：銷售復甦勝預期，目標價升至８４元＊



瑞銀發表研究報告指，首季李寧銷售點平台零售流水按年錄得中單位數增幅，符合預期。管

理層表示近期銷售趨勢好過預期，暗示有可能上調增長指引，對前景更看好。公司３月銷售額增

長超過２０％，４月至今進一步加快，管理層預計第二季可錄得高單位數至低雙位數增幅，而第

三至第四季增長率則可加快至２０％以上。考慮到３月份銷售復甦好過預期，將目標價由

８１﹒５元升至８４元，評級維持「買入」。

高盛指，李寧今年首季零售銷售增長勝該行預期，管理層態度更積極，由於４月銷售復甦好

於預期，折扣按年改善，或可令公司指引上調。對李寧營運看法正面，在所覆蓋公司中李寧為基

數最高，而其首季業績亦屬穩健，反映向前倒數２年間銷售年複合增長率（ＣＡＧＲ）錄中等雙

位數，４年間ＣＡＧＲ近２０％。而其銷售增速和折扣改善幅度高於該行對今年下半年預測，應

作為近期正面催化劑。行業結構性增長、市場份額增加和利潤率提高的長期上升空間仍大，予「

買入」評級，目標價７８元。



＊美銀：估值具吸引力，大和：業務指引調升會成股價催化劑＊



美銀證券指，李寧首季營運情況大致符合預期。４月份零售銷售增長繼續按月加速，考慮到

由第二季開始低基數，帶來令人鼓舞的復甦趨勢，及不斷增加的補貨訂單有助於批發收入，目前

公司的保守指引有潛在上升空間，將其今明兩年每股盈利預測分別提高９％和６％，而目前股價

相當於今年預測市盈率２６倍，比５年平均水平低２０％，看起來具吸引力，上調目標價５％至

７５元，重申「買入」評級。

大和引述李寧管理層指，３月至今業務復甦速度超出預期，所有渠道零售流水重回正數，按

年增長約２０％，４月有加速跡象，特別是線下渠道銷售月初至今增長逾３０％，較３月約

２０％為高。集團維持全年收入中雙位數增長指引，但不排除若第二季復甦前景更清晰而上調。

大和指潛在業務指引調升會成為短線股價催化劑，維持「買入」評級及目標價７４元。

花旗指，李寧３月及４月至今的線下零售銷售增長快過預期，而管理層指不排除會根據今年

上半年業績表現而提高全年指引，對今年的展望似乎比安踏（０２０２０）樂觀。花旗又看好一

些市場預期較低但有經營前景的股票，行業順序依次為滔搏（０６１１０）、李寧及安踏，均予

「買入」評級，其中李寧目標價為７２﹒４元。



＊里昂：奢侈品餐飲板塊將受益五一，國產品牌崛起可買李寧安踏＊



另外，里昂投資資訊服務（上海）有限公司中國微觀經濟研究部主管藍龍（Ｌａｎｃｅ

Ｎｏｂｌｅ）近日引述該行調查指，約５９％受訪者計劃於五一假期外遊，按年提升１０個百分

點，其中計劃到省外及長途旅遊的人分別升１８和１０個百分點，旅遊業連帶奢侈品和堂食餐飲

板塊將於短期受益，預期本地遊將於５月和暑假期間持續。

中信里昂中國消費品及環球奢侈品行業研究分析員高馨兒指，在宏觀經濟、政策及社會文化

等因素支持下，國產品牌近年快速崛起，相信能在體育服裝和化妝品等快速增長的行業中獲得更

多市場份額，並有足夠的空間進一步提高滲透率，對李寧、安踏、波司登（０３９９８）和珀萊

雅（滬：６０３６０５）予「買入」評級。

大摩上周亦發表報告指，相信李寧股價在未來３０天內將會上升，其銷售勢頭在今年３或４

月和第二季的回升可能會使市場情緒變得更加積極，預計集團第二季零售額同比增長１５％至

２０％，與其他領先品牌基本一致，而５月黃金周潛在強勁銷售或會成為股價催化劑。



＊溫鋼城：不宜追入五一概念股，李寧或於５５至６５元間橫行＊



ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城於今日《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》節目指，內地民眾購買力正在恢復，日前公布３月社會消費品零售總額按年增

長１０﹒６％，遠比市場預期的７﹒３％理想，可見內地民眾過去兩年儲了很多錢，積極出來消

費，較傳統的旅遊概念股包括新秀麗（０１９１０）、周大福（０１９２９）及莎莎

（００１７８）等近期股價表現都不錯，惟攜程（０９９６１）及同程（００７８０）較呆滯，

相信「五一」概念已炒到尾聲，濠賭股近日亦已炒起，往後就要看「五一」期間實際數據，相關

概念股升了上去無謂再追，料股價只會橫行或向下，下一輪炒作可能要等到７月暑假。

溫鋼城又指，內地民眾比以前注重健康及運動，體育用品股理論上有前景，唯一要看估值算

不算貴，其中李寧預期市盈率２５倍，往績市盈率３２﹒９倍，市場預期其未來盈利增長理想，

可達兩成以上，股價之前由８０元跌至５５元看到有些支持，但見一頂低於一頂，如今日可企於

６０元以上，升破下降軌機會較大，惟現時市場環境難承受高估值，不排除會在５５至６５元間

橫行。

李寧今日升２﹒８７％收報５９﹒０５元，最多升１３﹒２４％高見６５元，成交

１４﹒９１億元。安踏則跌０﹒１５％報９９﹒６元，特步（０１３６８）跌２﹒１４％報

９﹒１４元，滔搏跌１﹒６１％報７﹒３５元。其他內需股亦大多下跌，海底撈（０６８６２）

跌３﹒８６％報１８﹒９２元，九毛九（０９９２２）跌４﹒６６％報１７﹒２元，潤啤

（００２９１）跌２﹒３９％報６１﹒２元，青啤（００１６８）跌０﹒６６％報８２﹒２５元

，蒙牛（０２３１９）跌０﹒９４％報３１﹒６５元，惟新秀麗升０﹒２％報２４﹒８元，波司

登升０﹒２５％報４﹒０３元。



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

