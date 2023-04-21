大灣區訪問團出發，李家超冀議員同心同德提升治理水平

《經濟通通訊社２１日專訊》行政長官李家超今日率領特區政府及立法會大灣區訪問團到訪

深圳、東莞、佛山和廣州四個大灣區城市進行為期四天的訪問。李家超表示，很期待體現愛國者

治港下同心同德，提升治理水平，增進行政立法關係，並利用緊密的行程，盡量了解和推動大灣

區建設，相信市民亦會很重視和關心今次行程。

出發前，李家超與參與的官員及議員於政府總部東翼門外大合照。訪問團共有８５名議員參

與。李家超相信，今次訪問是歷來規格最高並最龐大的訪問團，又說去到每個城巿都會與當地領

導會面，到訪創科、環保、青年發展、文化藝術和體育等設施、企業和項目等。



＊議員冀反映年輕人就學就業等議題＊



工聯會立法會議員鄧家彪表示，期望透過議會的眼睛和耳朵，在是次交流團中準確了解大灣

區的機遇，並就年輕人就業就學、港人在大灣區的生活配套、回鄉證申請時間，及引入東莞的高

端產業等議題，在交流期間反映。新民黨立法會議員容海恩則表示，已報名參賽東莞區行程，將

參觀前海深港夢工場及華為小鎮，期望了解當地創新的最新發展。

訪問團由李家超擔任團長，政務司司長陳國基和立法會主席梁君彥分別任副團長。今次４名

立法會議員缺席，包括新思維狄志遠、民建聯林琳、法律界林新強和選委會界別林順潮。

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