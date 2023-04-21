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21/04/2023 17:52

淡馬錫減持工商銀行（１３９８）１２００萬股，涉資逾５１５０萬

　　《經濟通通訊社２１日專訊》根據聯交所資料顯示，淡馬錫於本周四（２０日）減持工商銀
行（０１３９８）１２００萬股，每股平均價４﹒２９２７元，涉資５１５１﹒２４萬元，最新
持股量降至６﹒９９％。（ｃｌ）

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