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21/04/2023 17:44

【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒６２億元，買恒生國企沽商湯

　　《經濟通通訊社２１日專訊》今日恒指低開６６點，報２０３３０點。最高跌１８點報
２０３７８點，最低跌４２２點報１９９７４點。恒指收報２００７５點，跌３２１點或
１﹒５７％。
　　北水全日淨流入３０﹒６２億元，上日淨流出５１﹒４９億元。北水淨買入最多的個股依次
是恒生中國企業（０２８２８）、盈富基金（０２８００）、中芯國際（００９８１）；淨賣出
最多的依次是商湯（０００２０）、建設銀行（００９３９）、中國移動（００９４１）。
　　主板成交１０６１﹒２１億元增加４﹒５％。其中港股通成交３２８﹒６億元，佔總成交
３１％。
　
＊拜登擬限制美企對華投資關鍵領域＊
　
　　《彭博》引述知情人士透露，拜登正在爭取未來幾周內簽署行政命令，限制美國企業對中國
關鍵經濟領域的投資。美國行政當局計劃在５月１９日開幕的七國集團日本峰會前後採取行動。
消息拖累恒指午後曾失守２００００，低見１９９９８。
　　　　報道指，擬議中的行政命令將涵蓋半導體、人工智能和量子計算等。風險投資和私募股
權都將因此受限，特定形式的技術轉讓和合資企業也將成為目標。某些類型的投資將被完全禁止
，其它類型的則將要求企業通知美國政府，有關細節將在行政命令發布後的一系列法規中闡述。
　　恒生中國企業跌１﹒８７％報６８﹒２８元，北水淨買入１６﹒６億元；盈富基金跌
１﹒７５％報２０﹒２４元，北水淨買入９﹒１億元；中芯國際跌９﹒１８％報２３﹒２５元，
北水淨買入２億元。
　　商湯跌１１﹒３６％報２﹒４２元，北水淨賣出５﹒８億元；建設銀行跌０﹒５６％報
５﹒２９元，北水淨賣出４﹒１億元；中國移動跌０﹒８１％報６６﹒９５元，北水淨賣出
１﹒２億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　１６﹒６０
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　　９﹒０５
　　中芯國際　　　（００９８１）　　　　　　１﹒９５
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒７７
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　　１﹒７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　商湯　　　　　（０００２０）　　　　　－５﹒８４
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－４﹒１５
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－１﹒２３
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－０﹒６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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