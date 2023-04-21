【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒６２億元，買恒生國企沽商湯

《經濟通通訊社２１日專訊》今日恒指低開６６點，報２０３３０點。最高跌１８點報

２０３７８點，最低跌４２２點報１９９７４點。恒指收報２００７５點，跌３２１點或

１﹒５７％。

北水全日淨流入３０﹒６２億元，上日淨流出５１﹒４９億元。北水淨買入最多的個股依次

是恒生中國企業（０２８２８）、盈富基金（０２８００）、中芯國際（００９８１）；淨賣出

最多的依次是商湯（０００２０）、建設銀行（００９３９）、中國移動（００９４１）。

主板成交１０６１﹒２１億元增加４﹒５％。其中港股通成交３２８﹒６億元，佔總成交

３１％。



＊拜登擬限制美企對華投資關鍵領域＊



《彭博》引述知情人士透露，拜登正在爭取未來幾周內簽署行政命令，限制美國企業對中國

關鍵經濟領域的投資。美國行政當局計劃在５月１９日開幕的七國集團日本峰會前後採取行動。

消息拖累恒指午後曾失守２００００，低見１９９９８。

報道指，擬議中的行政命令將涵蓋半導體、人工智能和量子計算等。風險投資和私募股

權都將因此受限，特定形式的技術轉讓和合資企業也將成為目標。某些類型的投資將被完全禁止

，其它類型的則將要求企業通知美國政府，有關細節將在行政命令發布後的一系列法規中闡述。

恒生中國企業跌１﹒８７％報６８﹒２８元，北水淨買入１６﹒６億元；盈富基金跌

１﹒７５％報２０﹒２４元，北水淨買入９﹒１億元；中芯國際跌９﹒１８％報２３﹒２５元，

北水淨買入２億元。

商湯跌１１﹒３６％報２﹒４２元，北水淨賣出５﹒８億元；建設銀行跌０﹒５６％報

５﹒２９元，北水淨賣出４﹒１億元；中國移動跌０﹒８１％報６６﹒９５元，北水淨賣出

１﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒生中國企業 （０２８２８） １６﹒６０

盈富基金 （０２８００） ９﹒０５

中芯國際 （００９８１） １﹒９５

美團 （０３６９０） １﹒７７

李寧 （０２３３１） １﹒７５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

商湯 （０００２０） －５﹒８４

建設銀行 （００９３９） －４﹒１５

中國移動 （００９４１） －１﹒２３

中國海洋石油 （００８８３） －０﹒６９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

