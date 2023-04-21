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21/04/2023 12:20

【ＥＳＧ】滙豐大灣區ＥＳＧ指數首季升２％，工業及金融業最佳

　　《經濟通通訊社２１日專訊》滙豐和中節能皓信今日發布「滙豐大灣區ＥＳＧ指數」的首次
季度更新報告，評估去年第四季度以來的大灣區ＥＳＧ整體表現。報告顯示，大灣區ＥＳＧ區域
指數在過去兩季有所提升，２０２２年第四季度和２０２３年第一季度分別達到１２０﹒２７和
１１７﹒２６，按年增長４％和２％。
　
＊首季大灣區ＧＳＳＳ債券發行規模升９６％＊
　
　　滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，受惠於防疫政策調整以及接連出台的多項經濟支持措
施，大灣區過去半年的經濟和社會發展均有顯著改善，帶動企業對綠色金融產品和服務需求增加
。大灣區ＧＳＳＳ（綠色、社會、可持續發展和可持續發展掛鈎）債券的發行規模於去年末季和
今年首季分別按年增長７１％和９６％。
　　他指出，政府積極在大灣區內推動製造業升級和可持續發展，而近期出台的大灣區金融開放
舉措鼓勵粵港兩地在綠色金融領域加強合作，支持內地企業到香港發行綠色債券和獲取綠色融資
，相信有助提升區內的ＥＳＧ水平。
　
＊大灣區ＥＳＧ行業子指數平均值升１５％＊
　
　　大灣區ＥＳＧ行業子指數的平均值在今年首季達到１５５﹒０５，按年增長１５％，指數內
的八大重點行業（通信服務、可選消費品、日常消費品、能源、金融、醫療保健、工業和房地產
）整體ＥＳＧ表現在過去兩個季度均有所改善。金融行業的ＥＳＧ表現在去年第四季度明顯提升
，並在過去兩季與工業行業共同位居前列。醫療健康則仍是過去兩季中ＥＳＧ表現提升率最大的
行業。
　　除了金融行業，可選消費品同樣受惠於經濟復甦。政府鼓勵綠色消費，推動可持續產品及業
務模式的舉措，都為可選消費品行業創造有利條件，促使他們更積極參與氣候行動，提升ＥＳＧ
管理水平。（ｂｉ）

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