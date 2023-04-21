  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/04/2023 13:14

謝展寰：不滿港燈表現倡額外賞金悉數回饋市民，將檢討賞罰機制

　　《經濟通通訊社２１日專訊》港燈（０２６３８）周三（１９日）凌晨出現故障，導致港島
區多處停電４８分鐘，環境及生態局長謝展寰表示，政府不滿意港燈的表現，已要求港燈４星期
內提交報告，機電工程署會督促改善。他指，暫時未知港燈能否在《管制計劃協議》中恢復供電
的賞罰機制取得額外利潤，但已向港燈建議，不論現行機制下是否有額外賞金，有關賞金要悉數
回饋市民，相信港燈作為有社會責任的公司會慎重考慮。
　
＊賞罰機制有改善空間＊
　
　　謝展寰表示，今次事故反映恢復供電的賞罰機制不適當，而有關機制是現行《管制計劃協議
》在２０１７年時訂立，當局認為有改善空間，將在今年的中期檢討，與電力公司提出改良方案
，除了考慮修復時間外，也要檢視事故原因和修復表現等。
　
＊港島停電屬重要事故＊
　
　　他指香港作為國際城市，有穩定的電力供應十分重要，今次港燈事件，當局認為是重要事情
，機電署即時督促港燈恢復供電外，亦要求在４星期內提交詳細報告。
　　港燈昨天解釋，港島區停電起因是工程人員維修保養設備時，意外將一條資料無標示的後備
電纜通電，引發短路及電壓驟降。工程師學會電機分部代表勞偉籌形容，事件是人為低級錯失，
情況罕見，認為後備電纜不應該無記錄，工程人員在現場維修，亦不應純粹依賴紀錄，需要了解
當時情況，檢查電阻是否足夠才通電。（ｃｌ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話21/04/2023
憂業績大行紛降目標　拜登擬限美企投資中國AI　百度創逾一月低可趁機吸？
人氣文章國際動態21/04/2023
植田和男主持首場議息會前，日本核心通脹再超預期
人氣文章財經熱話21/04/2023
《午市前瞻》市況長期膠著或引發沽壓 廣汽短炒惟難擺脫行業競爭
人氣文章財經熱話21/04/2023
【難言轉勢？】李寧高開逾13%後升幅縮　高追免問？前景好不代表轉勢！
人氣文章香港要聞21/04/2023
立法會大比數通過加快輸入人力議案
人氣文章大行報告21/04/2023
【大行炒D乜】越秀地產供股點算好？一表睇晒大行最新評級目標價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金