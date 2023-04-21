謝展寰：不滿港燈表現倡額外賞金悉數回饋市民，將檢討賞罰機制

《經濟通通訊社２１日專訊》港燈（０２６３８）周三（１９日）凌晨出現故障，導致港島

區多處停電４８分鐘，環境及生態局長謝展寰表示，政府不滿意港燈的表現，已要求港燈４星期

內提交報告，機電工程署會督促改善。他指，暫時未知港燈能否在《管制計劃協議》中恢復供電

的賞罰機制取得額外利潤，但已向港燈建議，不論現行機制下是否有額外賞金，有關賞金要悉數

回饋市民，相信港燈作為有社會責任的公司會慎重考慮。



＊賞罰機制有改善空間＊



謝展寰表示，今次事故反映恢復供電的賞罰機制不適當，而有關機制是現行《管制計劃協議

》在２０１７年時訂立，當局認為有改善空間，將在今年的中期檢討，與電力公司提出改良方案

，除了考慮修復時間外，也要檢視事故原因和修復表現等。



＊港島停電屬重要事故＊



他指香港作為國際城市，有穩定的電力供應十分重要，今次港燈事件，當局認為是重要事情

，機電署即時督促港燈恢復供電外，亦要求在４星期內提交詳細報告。

港燈昨天解釋，港島區停電起因是工程人員維修保養設備時，意外將一條資料無標示的後備

電纜通電，引發短路及電壓驟降。工程師學會電機分部代表勞偉籌形容，事件是人為低級錯失，

情況罕見，認為後備電纜不應該無記錄，工程人員在現場維修，亦不應純粹依賴紀錄，需要了解

當時情況，檢查電阻是否足夠才通電。（ｃｌ）

