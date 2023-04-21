【夜期時段】即月期指最新報２００３２點，升３點，低水４４點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２００３６點，升７點，低水４０
點，最新報２００３２點，升３點，低水４４點，合約成交７０１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６７５３點，升４點，低水１１點，最新報６７４５點，跌
４點，低水１９點，合約成交９５２張。
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