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21/04/2023 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２００３２點，升３點，低水４４點

　　《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２００３６點，升７點，低水４０
點，最新報２００３２點，升３點，低水４４點，合約成交７０１張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６７５３點，升４點，低水１１點，最新報６７４５點，跌
４點，低水１９點，合約成交９５２張。

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