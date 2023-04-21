《再戰明天》本港公布失業率，青啤藥明康德公布業績

《經濟通通訊社２１日專訊》本港公布失業率，及青啤藥明康德公布業績，料為下周一

（２４日）市場焦點。



＊韓國總統訪美，美公布達拉斯製造業活動指數＊



各國重要經濟活動方面，韓國總統尹錫悅訪問美國，新西蘭央行首席經濟學家康韋到大學討

論貨幣政策、研究合作和機遇等。下周一本港時間４：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席

恩瑞亞出席ＭＮＩ Ｃｏｎｎｅｃｔ圓桌會議。５：００ｐｍ，歐洲央行執委帕內塔出席智庫布

魯蓋爾研究所主辦的一場研討會。晚上９：３０ｐｍ，帕內塔在歐洲議會經濟和貨幣事務委員會

數字歐元聽證會做介紹性發言。

數據方面，下周一德國公布３月進口物價。本港時間４：００ｐｍ，德國公布４月ＩＦＯ－

企業信心指數，料維持於９３﹒３。本港時間４：３０ｐｍ，香港公布３月失業率，經季節調整

料由３﹒３％降至３﹒２％。本港時間１０：３０ｐｍ，美國公布４月達拉斯聯邦製造業展望企

業活動指數。

在本港，下周一公布業績的公司有：青啤（００１６８）、中國職業教育（０１７５６）、

新特能源（０１７９９）、新高教（０２００１）、藥明康德（０２３５９）、江西銅業股份

（００３５８）、福萊特玻璃（０６８６５）等。（ｗａ）

