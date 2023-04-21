【專訪】雍禾醫療今年有信心扭虧門店數量料破百，未來復派息

《經濟通通訊社記者許英略２１日報道》雍禾醫療（０２２７９）在疫下面對衝擊，截至

２０２２年底７２家門店中，有５９家因遵守所在城市實施的相關防疫政策而暫停營運，平均停

業時間超過３８天。不過，「有危即有機」，集團董事長兼首席執行官張玉接受《經濟通通訊社

》訪問時表示，去年實施逆境創新及擴展戰略，過去一年投入非常大，隨著各種店舖營業、品項

增加，毛利率料逐步往上。

集團去年毛利率按年減少１１﹒１個百分點，同時轉蝕逾８５００萬元人民幣。不過張玉稱

，２０２３年有信心扭虧。全年收入同樣有信心回升，僅幅度多寡取決於新店開業時間。

至於投資者關心的派息政策，集團於２０２１年度派發末期息７﹒６分人民幣，２０２２年

度則未有宣派股息。張玉解釋指，去年因業績下滑不派末期息，但將來一定會恢復派息，「當今

年業績恢復以後，未來企業發展進入一個很好的賽道」。



＊內地毛髮市場才剛開始，植髮僅其中一欄＊



「三千煩惱絲，一絲又一絲」，偏偏脫髮最是煩惱，最好頭髮隨年月增長而烏黑亮麗濃密。

張玉指出，特別於疫下這兩年，內地毛髮市場供需發生很大變化，如脫髮年輕化；治療脫髮意願

前置化，即剛脫髮便立即防止脫髮；美學性植髮增加，例如女性髮際線、眉毛等，「由長遠來看

，內地毛髮市場才剛開始」，而植髮只是毛髮市場其中一個欄目。

內地疫情打亂了不少新興行業擴張步伐，但集團去年卻新增１５家門店，包括９家雍禾植髮

╱髮之初女性植髮醫療機構，歸類為植髮業務；６家史雲遜健髮機構，歸類為醫療養固業務。截

至去年底植髮機構店舖達６３家。現時為止，有１０家新店完成裝修，及７家正在裝修，因此預

計今年底雍禾植髮店舖會突破８０家；史雲遜獨立店總數將逾２０家。總計門店將逾１００家。



＊史雲遜獨立店數量３－５年超越雍禾植髮＊



他續指出，史雲遜獨立店明年將逾３５家，未來會達７０家。３至５年定必超過雍禾植髮店

舖數量。史雲遜走「小而精」策略，覆蓋面積需較廣，以提高認知度；雍禾則只需在一個城市內

開１至２家店。集團在香港亦有１家門店，他稱，現時大灣區為國家戰略，集團尚要在廣東省各

城市開設４至６家店，並規劃今年下半年在香港作部分市場教育，加深技術交流。

集團亦在每個植髮醫療機構中以「店中店」的模式設立「史雲遜醫學健髮中心」，此外於

２０２２年開始，建立獨立的「史雲遜醫學健髮中心」。張玉表示，「店中店」不算是過渡模式

，並將與獨立店並排發展，並且解釋指，植髮後需繼續養固；獨立的養固店則是預防脫落等治療

，屬兩個不同的維度，且為協作關係。



＊養固收入佔比５年後升至５０％以上＊



去年按業務劃分，去年集團植髮業務收入佔比７２﹒９％；醫療養固業務收入佔比

２５﹒７％。張玉稱，養固的收入佔比會持續提升，隨脫髮、養固需求提升，５年以後佔比會達

５０％以上。長久而言，毛髮市場需求非常大，如旗下史雲遜已在廣州、深圳開張獨立養固機構

。他亦形容，養固轉化率亦十分高，相較植髮「一輩子可能只做一次手術」，現在植髮後投入養

固服務比率達逾４４％；史雲遜獨立店買一次性以上服務比率逾２８％。

回顧集團於２０１７年收購英國品牌史雲遜的內地業務，發展至今，品牌已進入升級階段至

醫學級，包括有醫學執照、醫生診療、醫療級產品，以保效果。升級固然伴隨拓展，集團在剛出

爐的業績報告中提到，會調配約９６００萬港元提高史雲遜品牌知名度，增加廣告及贊助娛樂活

動，以提高市佔率。張玉指出，史雲遜投入最大為開店，而每一家店連裝修成本估算不多於

３００萬港元，其餘約９０００萬港元部分費則將用作前期產品研發。



＊３至４年內植髮市佔率目標升至２０％＊



集團轉型亦包括綜合毛髮醫院發展，將過去一線城市北京、上海植髮門診將變成毛髮醫院，

當中包含植髮、脫髮、美學植髮科等等一站式服務。張玉續指，２年之內，深圳、廣州、成都、

武漢均會布局此類型醫院。

「現在一線城市要提升專業高度，再往下線城市」。至於史雲遜主攻一線城市，植髮主攻二

、三線城市，張玉指出該策略非因競爭優勢，而是一、二線城市對顏值經濟認知有時間差，公司

戰略為從一線往下走。

他預期，於３至４年內，務求將集團內地植髮市佔率由現在１３％上升至２０％。對於以收

購方式擴張，張玉認為，植髮行業發展屬於初期，整合標的並不大，加上自身發展空間很大，暫

時不會考慮平級收購，但是現在會關注上、下游，例如產品、儀器端高科技端交易機會。至於近

年內地對醫美監管較為嚴格，會否影響集團未來擴張，張玉珍形容內地政策為「雙刃劍」，利好

品牌機構，加上仍鼓勵民用醫療發展，監管只是規範一些不守規矩的中小型企業。

資本支出方面，集團今年投入按年會少很多，由於去年上海及北京醫院投入涉及很多現金，

而今年大型投入並不多。他亦補充指，植髮及醫學級養固門店一般以３個月達致盈虧平衡。

