《本港樓市》中原ＣＣＬ按周微跌０﹒０７％，短期樓價料窄幅爭持

《經濟通通訊社２１日專訊》中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數

ＣＣＬ最新報１６８﹒２９點，按周微跌０﹒０７％。指數連續４周在１６８點水平反覆徘徊，

反映３月２３日港銀未有跟隨美國加息後首周市況。市場好淡消息交錯，令樓價出現窄幅橫行局

面。她相信，短期整體樓價續窄幅爭持，展望５月４日美國聯儲局公布議息結果後，本港樓價走

勢較明確，仍有待５月下旬公布的ＣＣＬ才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１６９﹒３０點，按周跌０﹒２５％。

ＣＣＬ（中小型單位）報１６７﹒６０點，按周跌０﹒１７％。ＣＣＬ（大型單位）報

１７１﹒８０點，按周升０﹒４３％。



＊年初至今港島樓價升幅跑贏大市＊



四區方面，三跌一升，帶動整體樓價出現爭持。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７３﹒５２點，

按周升０﹒８４％。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１６５﹒１５點，按周跌０﹒５６％。新界東

ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７９﹒６２點，按周跌０﹒４７％。新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１５３﹒３２點，按周跌０﹒８３％。

以２０２３年初至今計，ＣＣＬ累升７﹒３５％，ＣＣＬ Ｍａｓｓ升８﹒３１％，ＣＣＬ

（中小型單位）升８﹒３１％，ＣＣＬ（大型單位）升３﹒０８％。港島升１１﹒３０％，九龍

升９﹒５３％，新界東升５﹒６５％，新界西升５﹒４３％。今年港島樓價升逾一成，升幅明顯

跑贏大市。（ｒｈ）

