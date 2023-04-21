  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/04/2023 16:09

《本港樓市》中原ＣＣＬ按周微跌０﹒０７％，短期樓價料窄幅爭持

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數
ＣＣＬ最新報１６８﹒２９點，按周微跌０﹒０７％。指數連續４周在１６８點水平反覆徘徊，
反映３月２３日港銀未有跟隨美國加息後首周市況。市場好淡消息交錯，令樓價出現窄幅橫行局
面。她相信，短期整體樓價續窄幅爭持，展望５月４日美國聯儲局公布議息結果後，本港樓價走
勢較明確，仍有待５月下旬公布的ＣＣＬ才開始反映。
　　中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１６９﹒３０點，按周跌０﹒２５％。
ＣＣＬ（中小型單位）報１６７﹒６０點，按周跌０﹒１７％。ＣＣＬ（大型單位）報
１７１﹒８０點，按周升０﹒４３％。
　
＊年初至今港島樓價升幅跑贏大市＊
　
　　四區方面，三跌一升，帶動整體樓價出現爭持。港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７３﹒５２點，
按周升０﹒８４％。九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１６５﹒１５點，按周跌０﹒５６％。新界東
ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７９﹒６２點，按周跌０﹒４７％。新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報
１５３﹒３２點，按周跌０﹒８３％。
　　以２０２３年初至今計，ＣＣＬ累升７﹒３５％，ＣＣＬ　Ｍａｓｓ升８﹒３１％，ＣＣＬ
（中小型單位）升８﹒３１％，ＣＣＬ（大型單位）升３﹒０８％。港島升１１﹒３０％，九龍
升９﹒５３％，新界東升５﹒６５％，新界西升５﹒４３％。今年港島樓價升逾一成，升幅明顯
跑贏大市。（ｒｈ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話21/04/2023
【下周策略】連敬涵：恒指連失三平均線 下試250日線機會大增（有片）
人氣文章中國故事21/04/2023
《神州經脈》外匯局唱好人幣資產　美國擬加碼打壓　A股周跌1%
人氣文章財經熱話21/04/2023
《嚟緊炒D乜》贛鋒鋰業營造頭肩底形態　中短線睇76.4銀
人氣文章財經熱話21/04/2023
【五一炒D乜】李寧首季銷售對辦大行齊唱好曾飆逾一成　係咪真係博得過？
人氣文章香港要聞21/04/2023
工程師：港燈港島停電事故涉人為低級錯失，情況罕見
人氣文章市場動向21/04/2023
Mox「即時借」超低利息 實際年利率低至1.61%，包括高達$4,000現金獎賞
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金