【企業盈警】香港興業國際（４８０）料全年基礎淨溢利跌５７％

《經濟通通訊社２１日專訊》香港興業國際（００４８０）發盈警，預計截至今年３月３１

日止年度，基礎淨溢利（不包括投資物業公平值變動的未變現損益淨額）將按年下降約５７％。

該下降主要是由於香港物業銷售步伐大幅放緩，集團的物業銷售收入及溢利減少；利率上升

導致集團財務成本增加；及本年度人民幣、泰銖及日元持續貶值，導致集團的外幣資產換算淨匯

兌虧損增加。（ａｃ）

