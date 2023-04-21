《小傳日記》潤地接連中標番禺必爭之地，對手輸得好唔忿氣？

《小傳日記》神州市道復甦，跌到落谷底嘅內房市場都正係準備浴火重生，唔少發展商都蠢

蠢欲動想大展拳腳。今日就有單消息，話國企內房龍頭潤地（０１１０９）就同長隆聯合投得廣

州番禺長隆度假區東南面嘅兩對合共４幅相連地皮，由於已經投到最高限價階段，最終要抽籤決

家花落誰家。

據講呢一組地皮係兵家必爭之地，一面連接長隆度假區，一面連接萬博商務區。長隆度假區

都不在話下，萬博商務區目前已經有３９幢甲級寫字樓，另外亦有多間財團進駐。最重要係，呢

組地皮已經規劃預留埋中小學用地，所以攞到呢組地可以話係只贏無輸。

由於呢塊地嘅重要性，據內媒報道，潤地一早已經吼實呢塊地，一早就「深度接觸」，仲同

番禺「霸主」長隆達成合作，拍出前已經入場做緊前期工作。基本上呢次投地嘅條款可以話係為

潤地「度身訂做」，競投呢兩組地，必須參與另外四組地嘅競投，同時土地競得者引入嘅商業項

目管理同運營者必須係２０２２年《財富》世界５００強中排名前１００名嘅企業，同時引入購

物品牌必須為太古匯、嘉里城、國金中心（ＩＦＳ）、萬象商業、恒隆廣場其中一間。

其實好肯定已經係專為潤地而定嘅條款，不過地皮嘅吸引程度令到其他發展商都死心不息，

所以另外三間國企背景內房包括保利（滬：６０００４８）、招商蛇口（深：００１９７９）同

珠海華發（滬：６００３２５）都要爭一爭。

兩塊地皮ＢＡ０９０２１２５同ＢＡ０９０２０１１都先後經過５０幾口叫價去到最高限制

地價，要進入抽波仔階段，首先係０１１，由潤地長隆奪得，一個鐘頭之後要抽１２５，結果都

係潤地長隆奪得，現場即刻有人大叫「假的！」，結果招商蛇口同保利都拒絕簽署結果確認書，

令到拍地現場要暫時封閉。不過一番時間後，最終當局都係宣布兩地係由潤地夥拍長隆奪得。

其實呢組地由地理位置嚟睇已經係國策級發展用地，加上潤地已經一早做好事前功夫，基本

上潤地會「中標」已經係９９﹒９％事實，就算對手一樣係國企，都唔係咁易可以阻撓得到，請

請！



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