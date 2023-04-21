恒指低收３２１點報２００７５，中芯收跌逾９％，李寧逆市升３％

《經濟通通訊社２１日專訊》多名聯儲局官員發表鷹派言論，且特斯拉財報不佳，股價大跌

１０％，美股周四（２０日）下行。道指收跌１１０點；標普５００收跌２４點；納指收跌９７

點。特斯拉首季財報低於預期，跌至每股１６２﹒９９美元，是１月３日以來最差單日表現。

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特表態支持再次加息以平息通脹。達拉斯聯儲銀行行長洛根亦稱

通脹「太高」，希望看到物價數據改善。華爾街人士警告，如果聯儲局堅持加息，金融大環境應

該會繼續收緊，經濟會減速至衰退，股票價格會大跌。

港股下跌，恒生指數全日收報２００７５，跌３２１點或１﹒５７％，主板成交

１０６１﹒２１億元。恒生中國企業指數報６７６４，跌１３１點或１﹒９％。恒生科技指數報

３９６９，跌１２８點或３﹒１３％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３４９﹒２元，跌７﹒８元或２﹒１８％，成交５７﹒８億元；

阿里巴巴－ＳＷ收報８７﹒９５元，跌３﹒８元或４﹒１４％，成交５５﹒５１億元；美團收報

１３７﹒７元，跌２﹒７元或１﹒９２％，成交３１﹒２６億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。

中芯（００９８１）收跌９﹒１８％，報２３﹒２５元，該股成交約１﹒２８億股，涉資

３１﹒００億元，盤中高見２５﹒７５元，最低見２２﹒５５元；中國宏橋（０１３７８）跌

４﹒９２％，收報８﹒１２元；碧桂園服務（０６０９８）跌４﹒６１％，收報１３﹒２４元；

阿里健康（００２４１）跌４﹒３６％，收報５﹒４８元；阿里（０９９８８）跌４﹒１４％，

收報８７﹒９５元；海底撈（０６８６２）跌３﹒８６％，收報１８﹒９２元；商湯

（０００２０）跌１１﹒３６％，收報２﹒４２元。

另外，李寧（０２３３１）逆市升２﹒８７％，收報５９﹒０５元。（ｋｙ）

