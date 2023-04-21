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21/04/2023 14:10

【ＡＩ熱潮】３６０申請ＣＨＡＴ３６０、３６０ＧＰＴ等多枚商標

　　《經濟通通訊社２１日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，北京奇虎科技有限公司近日申請註冊多枚
「３６０ＡＩ」「３６０智腦」「ＣＨＡＴ３６０」「３６０ＧＰＴ」等商標，國際分類涉及科
學儀器、網站服務、通訊服務等，當前商標狀態均為申請中或等待實質審查。（ｄｗ）

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