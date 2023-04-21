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21/04/2023 08:50

【大國博弈】耶倫：尋求與中國建立公平經濟關係，確保免受威脅

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美國財長耶倫（Ｊａｎｅｔ　Ｙｅｌｌｅｎ）在華盛頓就中國
議題發表講話時表示，美國尋求與中國建立建設性和公平的經濟關係，在美中關係上，國家安全
是最重要的，即使美國需要為此作經濟利益權衡，也要確保免受中國威脅。
　　耶倫在講話中概述了美中關係的三個重點：美國將捍衛國家安全利益，並對中國的行為表示
關切；尋求健康且公平的經濟競爭；致力於參與氣候變化和發展中國家債務減免等問題。耶倫承
認，美中關係明顯處於一個緊張的時刻，但她仍然希望在適當時候訪問北京，與新上任的中方官
員會面。
　　耶倫還在講稿中駁斥中國將超越美國成為世界上最大的經濟強國，並導致「國家間衝突」的
預測。她說：「關於美國衰落的聲音，已經存在了幾十年，但往往被證明是錯誤的。美國已經多
次證明，它有能力適應並重塑，以面對新的挑戰。這一次也不會例外。」
　
＊中美兩國全面脫勾將破壞世界穩定＊
　
　　耶倫又說，美國和世界銀行幫助中國融入世界經濟，美國對中國「擴大對國有企業和國內私
企的支持，以主導外國競爭對手」，以及中方盜取知識產權等行為感到不滿。不過，她強調中美
兩國全面脫勾將破壞世界穩定。美國仍然是世界上最大和最有活力的經濟體，在從財富到技術創
新等領域處於領先地位，只要遵守全球規則，不斷發展的中國符合兩國的利益。
　　對中國與俄羅斯之間「無上限」的關係，耶倫表示關切，顯示中方並非認真想俄烏戰事結束
，令人感到憂慮，她又警告中國和其他國家，不得向俄羅斯提供物質支持或協助俄羅斯規避制裁
，否則會面對嚴重的後果。（ｊｔ）

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