  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/04/2023 14:56

【大國博弈】廣發證券：美企對中國高科技投資少，影響微乎其微

　　《經濟通通訊社２１日專訊》針對外媒指美國將限制對中國高科技投資的報道，廣發證券發
展研究中心總經理、電子首席分析師許興軍表示，落地影響微乎其微。
　　他認為，政策是否落地有不確定性，相關美企也會基於自身利益考慮影響政府做出合理的決
策。其次，本來美企就對中國ＡＩ、晶片、量子計算等高科技領域投資的數量和金額都非常少，
即使落地影響也微乎其微。最後，這幾年國產半導體、ＡＩ等產業發展迅速，有自身的發展規律
，不會受單一因素影響，持續堅定看好國內科技產業的發展。
　
＊天風證券：Ａ股不必反應過激，中國已成新興經濟體吸收投資的主力＊
　
　　天風證券副總裁、研究所所長趙曉光同樣表示，美國的科技機構在中國的人工智能晶片等方
面投資比較少，涉及的Ａ股上市公司更少。美國對於中國的限制不是今天才有，過去一直存在，
但是在美國的不斷限制下，中國的科技產業仍在不斷的壯大、不斷往向前發展。
　　他表示，Ａ股不必反應過激。當前中國已然成為新興經濟體吸收投資的主力，所以「限制令
」並不能掩蓋這一客觀事實，多項數據早已佐證了這一現實。（ｊｔ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態21/04/2023
據報拜登將限制美企對中國投資，涵蓋AI、晶片等
人氣文章專訪21/04/2023
【專訪】雍禾醫療今年有信心扭虧門店數量料破百　未來復派息
人氣文章財經熱話21/04/2023
憂業績大行紛降目標　拜登擬限美企投資中國AI　百度創逾一月低可趁機吸？
人氣文章國際動態21/04/2023
植田和男主持首場議息會前，日本核心通脹再超預期
人氣文章財經熱話21/04/2023
《午市前瞻》市況長期膠著或引發沽壓 廣汽短炒惟難擺脫行業競爭
人氣文章財經熱話21/04/2023
【難言轉勢？】李寧高開逾13%後升幅縮　高追免問？前景好不代表轉勢！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金