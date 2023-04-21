【大國博弈】廣發證券：美企對中國高科技投資少，影響微乎其微

《經濟通通訊社２１日專訊》針對外媒指美國將限制對中國高科技投資的報道，廣發證券發

展研究中心總經理、電子首席分析師許興軍表示，落地影響微乎其微。

他認為，政策是否落地有不確定性，相關美企也會基於自身利益考慮影響政府做出合理的決

策。其次，本來美企就對中國ＡＩ、晶片、量子計算等高科技領域投資的數量和金額都非常少，

即使落地影響也微乎其微。最後，這幾年國產半導體、ＡＩ等產業發展迅速，有自身的發展規律

，不會受單一因素影響，持續堅定看好國內科技產業的發展。



＊天風證券：Ａ股不必反應過激，中國已成新興經濟體吸收投資的主力＊



天風證券副總裁、研究所所長趙曉光同樣表示，美國的科技機構在中國的人工智能晶片等方

面投資比較少，涉及的Ａ股上市公司更少。美國對於中國的限制不是今天才有，過去一直存在，

但是在美國的不斷限制下，中國的科技產業仍在不斷的壯大、不斷往向前發展。

他表示，Ａ股不必反應過激。當前中國已然成為新興經濟體吸收投資的主力，所以「限制令

」並不能掩蓋這一客觀事實，多項數據早已佐證了這一現實。（ｊｔ）

