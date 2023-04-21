【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１０２點子，報６﹒８８９８

《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒８８９８，

較上個交易日４時３０分收盤價跌１０２點子。全日在６﹒８７５８至６﹒８９７３之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１３０點子，報６﹒８９８２。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒８７５２，較上個交易日升２３５點子，上個交易日報

６﹒８９８７。

國家外匯管理局新聞發言人王春英今日表示，人民幣匯率在全球表現是相對穩健的，沒有大

起、也沒有大落。截至昨天（２０日），境內人民幣對美元匯率比上年末升值１％。而今年以來

，中美利差倒掛程度趨於收斂，已經從最高的１﹒５個百分點收窄一半，當前是０﹒７個百分點

左右。近幾個月隨著內外部環境的改善，境外投資者對人民幣資產的投資熱情明顯回升。她指，

人民幣債券價格穩定、投資回報穩定。去年人民幣國債指數月度回報年化波動率是２﹒４％，美

債的波動率水平是６﹒６％。另外，中國國內股票估值低，投資前景良好。

另外，中金公司宏觀團隊最新觀點認為，進入第二季，美指料會受銀行業風險拖累，存在進

一步下行的壓力，將令人民幣匯率的當前水平變得有所低估，預計人民幣匯率在第二季有一定的

回升可能。（ｓｌ）

