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21/04/2023 09:26

【人行操作】人行８８０億逆回購利率持平，本周淨投放１７８０億

　　《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布，今日進行的８８０億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平２％。
　　公開市場今日有１５０億元逆回購到期，即今日淨投放７３０億元。
　　人行本周共開展１７００億元１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）操作和２１２０億元７天期逆
回購操作，因本周共有１５００億元１年ＭＬＦ和５４０億元７天期逆回購到期，本周淨投放
１７８０億元。
　　中信證券首席經濟學家明明表示，首季中國經濟金融數據表現亮眼，短期看降息的必要性不
大，貸款利率基本處於合意區間。東方金誠首席宏觀分析師王青稱，預計４月新發放企業貸款加
權平均利率將繼續停留在歷史低點附近，新發放個人消費貸款和居民房貸利率還有望延續小幅下
行勢頭。上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，考慮到當前貸款利率已經處於較低水平，一季度
信貸投放較快，資金需求還在恢復，降息不太符合實際需要。招聯首席研究員董希淼認為，保持
政策的穩定性和連續性，在下一階段適當調降政策利率，引導市場利率繼續下行，進一步穩定、
激發居民和企業有效融資需求仍然具有必要性。（ｓｌ）

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