【大國博弈】南韓華僑領袖遭移送檢方，中餐廳被指設秘密警察站

《經濟通通訊社２１日專訊》南韓知名華僑領袖王海軍因涉嫌違反「食品衛生法」（未取得

營業許可）、違反「戶外廣告物法」，３月底遭首爾松坡警署移交至首爾東部地方檢察廳。王海

軍是中國在韓僑民協會總會會長及首爾華助中心主任，同時經營一家三層高的中餐廳「東方明珠

」，首爾華助中心就設在東方明珠餐廳內，有海外組織指該中心是中國在韓國設立的秘密警察站

。

同樣被南韓警方移交至檢察廳的還有東方明珠代表Ａ某。綜合韓媒報道指，王海軍及Ａ某涉

嫌２０２１年１２月在營業執照過期的情況下繼續經營東方明珠，在國際組織「保護衛士」去年

９月公布的報告中，位於餐廳內的首爾華助中心是中國在海外設立的秘密警察站，負責監視及呼

籲中國異見分子回國，餐廳方面為反駁質疑，未經當局同意便在餐廳外牆設置一塊巨型的ＬＥＤ

螢幕，稱有「腐敗勢力」控制輿論，破壞韓中友好。

王海軍去年１２月強調，餐廳只是一個正常的營業場所，而首爾華助中心負責幫助因疾病等

突發情況在韓受困或死亡的中國同胞回國，不過韓國國家情報院此後表示，王海軍的解釋「在很

大程度上不符事實」。（ｅｙ）（ｚｚ）

