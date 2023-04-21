【大國博弈】ＴｉｋＴｏｋ周受資：數萬人負責審查移除不正當內容

《經濟通通訊社２１日專訊》ＴｉｋＴｏｋ行政總裁周受資２０日在加拿大舉行的ＴＥＤ

２０２３大會上表示，ＴｉｋＴｏｋ已在愛爾蘭建立一個由數萬名員工及機器人組成的團隊，負

責審查和移除任何不正當、具有冒犯性的內容。

周受資強調，ＴｉｋＴｏｋ在處理使用者發布的冒犯性內容時有明確的處理守則，高級管理

人員一般不會有任何「臨時性決定」。此外，「有害問題」並非ＴｉｋＴｏｋ獨有，競爭對手－

－包括Ｍｅｔａ旗下的Ｆａｃｅｂｏｏｋ和Ｉｎｓｔａｇｒａｍ、谷歌旗下的ＹｏｕＴｕｂｅ，

也面臨類似問題，但周受資強調ＴｉｋＴｏｋ會認真對待。

針對ＴｉｋＴｏｋ的使用時長問題，周受資表示，公司目標並非讓用戶使用時長最大化，相

反，如果用戶使用時間過長，ＴｉｋＴｏｋ會主動發送信息，建議使用者離開平台。

周受資曾於上月下旬出席美國眾議院能源與商務委員會聽證會，就ＴｉｋＴｏｋ的私隱、數

據安全以及對兒童有不良影響等問題接受質詢。周受資當時強調，字節跳動並非中國或任何國家

的情報機關，並稱已花費逾１５億美元維護數據安全，且會嚴格篩選可能傷害兒童的內容，由４

萬名內容審查員根據不同國家法例阻止違法內容上載。

美國、英國、紐西蘭、加拿大、比利時和歐盟執委會均基於安全考慮，禁止官方設備使用

ＴｉｋＴｏｋ。美國蒙大拿州議會上周更通過全面禁止私人通信設備下載ＴｉｋＴｏｋ的法案，

成全美首個封殺ＴｉｋＴｏｋ的州份。若州長詹福特簽字，法案將在明年１月生效。（ｓｌ）

