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即市新聞

21/04/2023 16:30

【數據解讀】首季網絡零售額穩步增長，其中金銀珠寶增速達２８％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》國家統計局數據顯示，首季全國網上零售額３﹒２９萬億元（
人民幣．下同），同比增長８﹒６％，其中實物商品網上零售額２﹒７８萬億元，同比增長
７﹒３％，佔社會消費品零售總額２４﹒２％。商務部電子商務司相關負責人介紹，首季全國網
絡零售市場規模總體穩步增長，而據商務大數據對重點電商平台監測，首季全國網絡零售市場主
要有以下特點：
　　一是部分品類商品銷售實現快速增長。１８類監測商品中，有６類商品增速超過兩位數。其
中金銀珠寶、通訊器材同比分別增長２８﹒１％和１８﹒５％。
　　二是各地區網絡零售增速加快。首季中部、東部、西部和東北地區網絡零售額同比分別增長
１１﹒３％、８﹒６％、６﹒９％和３﹒７％，比１－２月分別加快１﹒９、２﹒４、１﹒５和
４﹒１個百分點。
　
＊首季在線銷售旅遊產品和景點門票按年增逾１倍＊
　
　　三是在線服務消費明顯回暖。接觸型、出行類服務消費恢復加快。首季在線餐飲銷售額同比
增長１７﹒１％，監測範圍內所有省級行政區的在線餐飲銷售額同比增速均超過７％。在線銷售
的旅遊產品和景點門票、在線文娛銷售額同比分別增長１１５﹒８％和１９﹒２％。
　　四是農村網絡零售增勢較好。首季全國農村網絡零售額達５２３３﹒４億元，同比增長
８﹒８％，增速較去年同期提升３﹒４個百分點。其中農村實物商品網絡零售額４７６６﹒６億
元，同比增長７﹒７％。
　　五是電商新業態新模式蓬勃發展。首季重點監測的電商平台累計直播場次數超過４３００萬
場，累計觀看人次逾３６００億，直播商品數量逾３４００萬個，活躍主播數逾２００萬人。
（ｓｌ）

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