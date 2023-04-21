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21/04/2023 09:16

【香港要聞】ＤＳＥ今日開考，有確診考生自行到指定試場應考

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中學文憑試（ＤＳＥ）筆試今日開考，首個科目為英文科卷一
、卷二
，是本港撤銷社交距離措施後首個文憑試，考生應考前毋須做快測，不過仍然要填寫健康申報表
，及應考期間要全程戴口罩。
　　在石硤尾一間中學試場，有考生早上７時許陸續抵達，並先登記確認身分，亦有考生到場才
填寫健康申報表。校方在登記處設有體溫監測和消毒搓手液。
　　有考生指，上星期確診、兩日前檢測轉為陰性，相信戴口罩已足夠防疫，今早到試場前再做
快速測試，認為較穩妥。亦有考生表示，理解當局要求考生全程戴口罩的安排，又認為恢復面授
對於備戰考試較有幫助。另有考生指，不習慣全程戴口罩，感覺不太舒服。
　
＊有確診考生到指定試場考試＊
　
　　另外，早上陸續有確診考生到指定試場、位於新蒲崗的文理書院（九龍）前校舍應考。考生
一旦確診，最遲要在每個考試日早上７時半致電或電郵考評局提出要求，並自行安排交通前往指
定試場，屆時要出示確診證明。
　　有確診的文憑試考生表示，最主要心態上影響，可能生理上是普通小感冒，但沒有很影響當
刻的狀態。另有確診考生指，可能都會突然頭暈、頭痛，影響作答水準能力；被問及為何仍選擇
要考試，他認為始終自己作答最實際、最準確，評估的等級可能不準。（ｈｐ）

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