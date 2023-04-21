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21/04/2023 13:43

德晉前主席陳榮煉判囚１４年，涉不法經營賭博及洗黑錢等

　　《經濟通通訊社２１日專訊》澳門勵駿（０１６８０）兼德晉集團前主席、藝人安以軒丈夫
陳榮煉被控涉嫌不法經營賭博、詐騙和清洗黑錢等合共８３項罪名，今日在澳門初級法院被判處
１４年徒刑。
　　被羈押的陳榮煉今日出庭，全程表現冷靜。他被判處３４項罪成，分別為１項黑社會罪、
２４項在許可地方內不法經營賭博罪、７項相當巨額詐騙、１項不法經營賭博罪、１項加重清洗
黑錢罪，數罪併罰合共１４年徒刑，並維持羈押直至判決確定。
　　據澳門媒體報道，合議庭主席林炳輝在庭上指，陳榮煉被指控的８３項罪名，當中包括３９
項在許可地方不法經營博彩罪，經法庭確認為改為２４項，並指出德晉集團的電腦、伺服器和大
量文件均助證公司有賭底面業務，伺服器６５萬條賭博紀錄中逾３４００條涉及賭底面，並從中
最少不法獲利　１５億。
　　至於黑社會罪方面，林炳輝稱，陳榮煉負責創立和領導集團，其餘４名被告推廣、資金轉移
和管理財務等工作，利用６間博企的德晉貴賓會名義接受投注，以高碼佣吸引賭客賭底面，隱瞞
真實博彩投注額造成博企和特區政府的損失，則構成相當巨額詐騙罪，公司內部則有多個帳戶接
受賭底面還款，並在多次內部轉帳後轉移至陳榮煉和其他被告的帳戶名下。
　　全案共有９名被告，其他被告，王佩琼、張秀碧、廖永亨、李達泉以德晉貴賓會名義，成立
長期有組織、穩定的不法賭博集團，分別負責賭底面及帳房、處理資金帳戶及資金轉移、推廣電
投與賭底面及獲得電投系統，管理集團財務，觸犯一項黑社會罪；加上相當巨額詐騙罪等罪成，
分別合共被判刑１０年、１０年、１１年、７年。第５嫌犯陳錦志、第７嫌犯蔡偉振、第８嫌犯
李滿星及第９嫌犯譚桂嫦，因證據不充足，全部罪名不成立。（ｃｌ）

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