《神州民企》融創中國（０１９１８）逾７５％債務獲支持重組

《經濟通通訊社２１日專訊》融創中國（０１９１８）公布，有關與債權人小組訂立之重組
支持協議，佔現有債務超過７５％的持有人已遞交加入重組支持協議的函件。
該集團指，由於若干債權人需要更多時間完成加入重組支持協議的內部程序，應其要求與建
議，該集團將同意費截止日期由昨天延長至５月４日。（ｗｈ）
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